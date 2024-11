Caramelito Carrizo habló de su boda con Damián Giorgiutti: ¿Qué dijo?

Cecilia “Caramelito” Carrizo se casó con Damián Giorgiutti, su pareja desde hace 25 años y padre de sus dos hijos, con quien transitó una profunda crisis que pudo resolver y apostar con más fuerza que nunca por la familia unida.

Caramelito Carrizo: “A partir de ahora y para siempre, todos juntos”

Tras dar el sí en el Registro Civil, la actriz y conductora le dijo a Socios del Espectáculo que está muy feliz por el paso que está dando: “Estamos muy felices, estamos súper contentos. Todo lo hemos vivido juntos y en familia. Nuestros hijos fueron un gran apoyo y un amor constante”.

Los hijos del matrimonio, Lorenzo y Benito, hablaron durante la ceremonia y expresaron su alegría por ver a sus padres juntos nuevamente, tras la crisis que tuvieron en la que Cecilia mantuvo un breve noviazgo con Coco Sily, a quién dejó por regresar nuevamente con Damián.

“A partir de ahora y para siempre, todos juntos”, expresó Giorgiutti, muy feliz y vestido a tono con la novia, en colores claros.

La pareja descartó la posibilidad de buscar un nuevo hijo. Ambos remarcaron que están en otra etapa de la vida porque sus hijos ya son grandes. “Queremos nietos”, expresaron los dos, que desean ser abuelos en el corto plazo.

La historia de amor de Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti

Cecilia “Caramelito” Carrizo vivió un “tsunami de emociones” en los últimos años: acompañó a su hermano Martín en la lucha contra una enfermedad muy injusta y no dudó en pedir públicamente ayuda para para acompañarlo a Estados Unidos en la búsqueda de un tratamiento para darle batalla al ELA (esclerosis lateral amiotrófica), pero finalmente murió en 2022.

Junto con esa angustia, también vio cómo se terminaba su larga vida de pareja con Damián Giorgiutti, con quien estuvo entre los años 1998 y 2023 y tuvo a sus dos hijos: Lorenzo, nacido en 2005, y Benito, nacido en 2009.

Un breve romance con Coco Sily parecía suficiente para hacerla sonreír una vez más, pero fue la terapia, el trabajo y la escritura las que la ayudaron a ponerse nuevamente de pie y poder ver que el amor no se había terminado con Damián y que era momento de darse una nueva oportunidad.

Carrizzo y Giorgiutti se volvieron a elegir para dar un paso muy importante en sus vidas. Se casaron por primera vez, frente a sus hijos y a un grupo selecto de amigos y familiares.

En diálogo con Noticias Argentinas, “Caramelito” había contado que tomaron la decisión porque tenían deseos de “celebrar nuestra vida juntos, nuestro amor”.

La actriz destacó que a pesar de haber estado tantos años juntos, nunca se habían casado y hoy sienten que es un buen momento para hacerlo, aunque fue Damián el de la idea y lo hizo con una propuesta muy linda: “Me lo dijo de una manera muy hermosa y me emocioné mucho. Me habló de nuestra vida juntos”.