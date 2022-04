Chanchi Estévez armó las valijas y amenazó con abandonar El Hotel de los Famosos

Las fricciones entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos no paran. Anoche en una cena la pareja discutió fuertemente por temas relacionados estrictamente al juego.

“¿No te cansás de hablar tantas pelot…, querida? Sos una máquina de hablar bolud…. ¡Estás todo el día hablando, sos una pesada! No se puede decir nada. ¿Quién te creés que sos? ¡Tenés un hambre!”, disparó el exfutbolista. La actriz no se quedó callada: “¡Dejá de nombrarme! Yo no te nombré en ningún momento. ¿Quién te creés que sos? ¿El capo?”.

El ida y vuelta terminó con Estévez levantándose de la mesa para ir a armar las valijas mientras su ex lloraba por lo sucedido. ¿Se irá Chanchi Estévez de El Hotel de los Famosos?