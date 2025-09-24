Cómo cuidarse del sol en primavera: 10 consejos clave para la piel

Con la llegada de la primavera, cada minuto que la persona tiene lo aprovecha para caminar, correr y salir a pasear bajo el sol. Muchos, también utilizan plazas y parques cercanos a sus casas para ir a hacer ejercicios, tomar mate y suelen pasar varios momentos en las llamadas horas pico de mayor temperatura y, de ellas, hay que cuidarse para no sufrir complicaciones en la salud.

Cómo cuidarse del sol en primavera

La primavera comenzó en Argentina y, de a poco, las plazas se llenan de gente. Según los gustos de cada persona o grupo social, visitar distintos lugares es un plan perfecto para la temporada. Pero, aunque no haga tanto calor como en verano, los rayos del sol pueden dañar la piel si no se la protege.

Por eso, además de elegir el lugar ideal, sumar algunos hábitos de protección siempre es esencial para poder disfrutar sin preocupaciones por quemaduras o golpes de calor.

Proteger la piel en primavera: qué tipos de cuidados se debe tener en cuenta

Protector solar: colocarse 20 minutos antes de salir y replicarlo cada 2 horas.

Ropa fresca y gorra: proteger la piel y evitar la exposición directa.

Salir temprano o al atardecer: evitar el sol fuerte entre las 10 y las 16 hs.

Hidratarse: tomar agua cada tanto para no deshidratarte.

Buscar sombra natural: es ideal para descansar y evitar insolaciones.

Calzado cómodo: usar zapatillas livianas para caminar sin molestias.

Post-solar al volver: hidratar la piel después de la exposición.

Proteger la boca: usar bálsamo para evitar resequedad de los labios.

Cuidar a los chicos y adultos mayores: usar protector solar y gorra, siempre, ya que, la piel es más sensible.

Snacks livianos: comer frutas o frutos secos para reponer energía sin pesadez.

Con estos cuidados, la primavera se disfruta al máximo en cada lugar, recargando energía, pero siempre con protección solar para que la experiencia sea agradable y sin sobresaltos.

