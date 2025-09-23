Alergias de primavera: los consejos de la reconocida alergista Stella Cuevas para combatirlas

La primavera trae consigo días más cálidos, flores, perfumes… y también un incremento en los casos de alergias respiratorias. Estornudos, congestión, ojos llorosos y dificultad para dormir son algunos de los síntomas que cada vez más personas padecen. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos enfrentarlo? Para responder a estas preguntas, RÍO NEGRO RADIO conversó con Stella Cuevas, reconocida otorrinolaringóloga y alergista experta en olfato y gusto, que compartió un panorama detallado de la situación y brindó recomendaciones prácticas para sobrellevarla.

El cambio climático y la polinización: un escenario que agrava las alergias

Stella Cuevas es alergista experta en olfato y gusto. Foto gentileza.-

La doctora Cuevas explicó que, debido al cambio climático, los ciclos de polinización se adelantaron y se volvieron más intensos. Desde agosto, con días más cálidos y mayor fotosíntesis, la concentración de pólenes en el aire aumenta y esto genera que los alérgenos tengan una acción más potente sobre el sistema inmunológico.

“Las personas predispuestas genéticamente reaccionan de manera exagerada y aparecen los síntomas. En los últimos años vemos cada vez más consultas de pacientes que nunca habían tenido problemas”, señaló.

Escuchá a Stella Cuevas en «El diario del Mediodía» de RÍO NEGRO RADIO:

Los árboles que más afectan

No todas las especies generan reacciones alérgicas, pero algunas son más dañinas. Cuevas remarcó que el fresno y el plátano son los que provocan más síntomas. El fruto del plátano, al caer y desintegrarse por el viento, libera pólenes que pueden permanecer en el aire y desplazarse hasta 30 kilómetros.

Esto impacta directamente en la mucosa de la nariz, la garganta y los ojos, causando picazón, lagrimeo, estornudos y, con el correr de las horas, obstrucción nasal. “Esa es la antesala de la rinitis alérgica”, explicó.

Síntomas y consecuencias en la vida cotidiana

La alergista detalló que los primeros síntomas son picazón nasal, ocular y de garganta, seguidos de congestión nasal persistente. Pero las consecuencias no se limitan a lo físico: “Si no se respira bien, no se duerme bien. Eso genera falta de concentración, bajo rendimiento escolar y laboral, irritabilidad y cansancio constante”.

La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 la mitad de la población será alérgica, lo que convierte a esta problemática en un verdadero desafío de salud pública.

Niños y adultos mayores: los más vulnerables

En la infancia, la llamada “marcha alérgica” comienza con reacciones a la leche, sigue con dermatitis atópica y en la edad preescolar suele aparecer la rinitis. Los adultos mayores, en cambio, enfrentan inmunodeficiencias propias de la edad, lo que los hace más susceptibles a las virosis y a cuadros respiratorios más graves.

“Un chico no sabe sonarse ni explicar lo que le pasa, y un adulto mayor tampoco tiene la misma defensa inmunológica. Ambos extremos de la vida son los más frágiles”, subrayó Cuevas.

Cómo se diagnostican y se tratan las alergias

Hasta hace un tiempo, los estudios buscaban identificar a qué sustancia era alérgico cada paciente. Hoy el abordaje es más integral. Existen tratamientos de rescate para los momentos de crisis, con corticoides y lavados nasales con solución salina, y tratamientos de mantenimiento, que incluyen antihistamínicos de segunda generación y hábitos de prevención.

“Lo más importante es no subestimar los síntomas. La alergia no se cura, pero se puede mejorar la calidad de vida del paciente”, remarcó.

Recomendaciones de la especialista

Entre los consejos que brindó, Stella Cuevas destacó:

Vestirse en capas y evitar la exposición en días de mucho viento.

Usar barbijo si se realiza actividad física al aire libre en épocas de polinización.

Lavar el pelo al regresar a casa, ya que el polen puede quedar retenido.

Tomar la medicación según indicación médica y no suspenderla al sentir mejoría.

Utilizar nebulizadores a pistón en casos de laringitis o tos persistente, siempre con solución fisiológica y bajo indicación profesional.

«El desafío es no minimizar la rinitis alérgica, porque afecta al descanso, la concentración y la productividad. Con el tratamiento adecuado, se puede vivir mejor”, concluyó la especialista en diálogo con este medio.

