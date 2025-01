Cómo es el día a día de Marley tras el nacimiento de su hija Milenka

Desde el nacimiento de Milenka, Marley muestra cómo es su vida en Estados Unidos junto a la beba, además de mostrar los momentos de plena felicidad también suele mostrar el lado más difícil de la paternidad. En las últimas horas el conductor se mostró un poco angustiado por encontrarse solo el 31 de diciembre, sin ayuda de nadie para ocuparse de la bebita,

Marley y las dificultades que tuvo que atravesar

Marley compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reveló detalles de lo complicado que fue para él la llegada de 2025 sin la colaboración necesaria para atender a la pequeña Milenka.

Es que Marley se alojó en un hotel de cinco estrellas cerca de la clínica donde nació la nena, pero como era la noche del 31, los servicios que le ofrecía el alojamiento eran los mínimos de guardia.

Marley finalmente se mudó a una casa en Estados Unidos

“Mudanza del hotel a una casa alquilada, hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa y a Milenka que justo se despierta. Igual, con humor, todo se puede superar!”, escribió para contar su incómoda situación, que logró resolver a pesar de la preocupación inicial.

Y agregó: “Haciendo el check out para el departamento, que finalmente se liberó. Lo tenían todo alquilado y otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda”, explicó, con Milenka en sus redes.

Con información de El Trece e Instagram