Desde Mirtha Legrand hasta Lady Di: Cómo reaccionaron las redes a la muerte de la Reina Isabel

El anuncio de la muerte de la Reina Isabel II fue seguido minuto a minuto en redes sociales, con diferentes reacciones por parte de los usuarios de Twitter y publicaciones que abordaron la noticia con curiosidades sobre el protocolo de los funerales reales o memes haciendo alusión a la cultura argentina.

El feed de la red social del pajarito se llenó de escenas de la película «Esperando La Carroza», haciendo mención a algunas de las partes donde se da por muerta al personaje interpretado por Antonio Gasalla, la abuela.

esperando la carroza es una película tan maravillosa y atemporal, tranquilamente podría relacionarlo con todo lo que está pasando con la reina y QUE MEGHAN NO ME PISE ESTA CASA, QUE NO ME LA PISE EH !! pic.twitter.com/YFBE5NfBnz