¿Cómo saber si hackearon o clonaron mi cuenta de WhatsApp?

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo busca mantener la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios. En este caso en particular, en el dispositivo donde la aplicación de mensajería instantánea esté instalada.

WhatsApp se mantiene medianamente segura, con características especiales como un inicio de sesión a la vez y autenticación de dos factores en el dispositivo. Pero, como todo lo que está conectado a Internet, no dejan de existir algunas vulnerabilidades de seguridad que los delincuentes y los intrusos pueden estar encantados de explorar.

Cómo detectar si la cuenta de WhatsApp fue hackeada

Debido a la naturaleza de WhatsApp, es fundamental intervenir rápido si sospechás que tu cuenta fue hackeada y que tu dispositivo corre peligro. Por eso, hay algunas estrategias para detectar actividades sospechosas en WhatsApp. Y a su vez, un paso a paso sobre cómo podés proteger la cuenta y tu celular.

Al abrir WhatsApp en un dispositivo, primero se verá una lista de mensajes. Es importante revisar esa lista para ver si hay mensajes que no hayas mandado o no recuerdes haber recibido, así como también chequear si te llegaron mensajes de personas que no conocés.

Chequear tu información de contacto

Si un supuesto intruso está intentando secuestrar tu cuenta, va a empezar a cambiar tu información de contacto. En el celular, tocar los tres puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha, para meterte en tu configuración. Presionar «Configuración» > Seleccionar tu «perfil» en la parte superior del menú > Revisar la información y confirmar que sea precisa y esté actualizada.

En el caso de ver algún cambio o si ves información que no reconocés, tendrás que proteger tu cuenta.

Verificar la cuenta de WhatsApp

Buscar mensajes tuyos que recuerdes haber escrito, en la barra de búsqueda en la parte superior del iPhone o usando la lupa de Android. Y buscar también mensajes sobre cambios de cuenta o acceso.

Fijarse también si hay nuevos chats, con nuevos «amigos» que probablemente no conozcas. Confirmar la última sesión abierta o cualquier sesión abierta de tu cuenta, tocando el icono de menú de puntos suspensivos verticales.

Seleccionar dispositivos vinculados

Revisar la lista «Último activo» para cualquier dispositivo desconocido. Si llegas a ver un dispositivo desconocido, tocalo y presioná en «Cerrar sesión».

Protección de la cuenta de WhatsApp en tu dispositivo

Si lográs confirmar que alguien más está usando tu cuenta, es momento de protegerla. Tenés que tener en cuenta que si se presenta alguna de las situaciones mencionadas antes, vas a tener que intervenir de forma rápida. Si alguien usó tu cuenta de WhatsApp, tenés que bloquearla. Puede ser un delincuente que robó tus contactos y tus datos. Se debe bloquearlo activando la autenticación de dos factores.

Es posible que se trate de un pirata informático que se apoderó de tu cuenta. Cuando esto pasa, no podés iniciar sesión, por lo que toda la información de tu cuenta ya estará en manos del intruso.

Una de las formas más comunes en las que se puede saber alguien está accediendo a su cuenta de WhatsApp, es con la obtención del código de verificación de texto. Si WhatsApp te envía un código de verificación de texto que no solicitaste, es mejor no darle entidad. Incluso podés recibir varios códigos seguidos.

Sin embargo, WhatsApp solo enviará códigos de verificación dentro de un período determinado.