Cómo sacar el olor a humedad en la ropa

Para combatir el olor a humedad, hay algunas medidas que se pueden adoptar a fin de eliminarlos. En esta nota algunos trucos que pueden ayudar.

Con vinagre

Lavar las prendas con vinagre blanco en el lavarropa o a mano y enjuagar bien. Para hacerlo se necesita poner una taza de vinagre blanco a la carga normal y déjala remojar por 30 minutos. Comenzar un ciclo regular del lavado y agregar un suavizante líquido y perfumado durante el enjuague.

El olor del vinagre se disipará después de que seque.

Es posible que uses mucho detergente de ropa o suavizante. Esto puede causar que el jabón se acumule en la ropa y la haga menos absorbente, lo que a su vez produce olor a humedad.

Con bicarbonato de sodio

Lava las prendas de tela con bicarbonato en el lavarropa para eliminar el olor a humedad. Agregar una taza de bicarbonato de sodio a la carga normal y déjala reposar por 30 minutos. Ahora completar el ciclo normal de lavado.

Con lavandina (siempre y cuando sea ropa blanca)

Lavar o sumergir ropa blanca en lavandina. Colocar la ropa en una lavadora sin llegar a sobrecargarla. Agregar el jabón líquido y configurar el lavarropas en agua «tibia». Una vez que la máquina esté llena de agua, agregar una taza de lavandina (reduce la cantidad para cargas menores). Continuar con el ciclo de lavado regular.

La lavandina puede eliminar las manchas y los olores producto de la humedad. No obstante, revisar las etiquetas de las prendas para determinar si es posible lavarlas con lavandina, ya que, esta decolora la ropa que no es blanca.

Si se utiliza este método hay que tener en cuenta que la lavandina puede decolorar o dañar la ropa de forma permanente. Las telas naturales como la seda, la lana o las fibras animales puede sufrir los efectos del blanqueado. Revisar las etiquetas de la ropa para ver cualquier advertencia de “no usar lejía de cloro”.

No lavar mucho la ropa con lavandina, ya que puede debilitar telas como lino, algodón y rayón con el tiempo. El blanqueado ocasional no producirá mucho daño.

Exponer la ropa al aire libre y al sol

Colgar la ropa al aire libre en un día soleado después de lavarla. Exponer las prendas al aire fresco y a la luz puede eliminar los olores de forma natural. Asegurarse de que las telas estén completamente secas antes de guardarlas. La humedad atrapada es la causa principal del moho.



Los días nublados con probabilidad de lluvia, secar las prendas adentro ya que la exposición prolongada a un clima húmedo puede provocar moho y humedad en la ropa.