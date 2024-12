Dalia Gutmann: «Hay gente que se empastilla, yo te hago un show»

La comediante y conductora Dalia Gutmann presentará su obra “Menjunje” el próximo sábado en el Palacio Libertad donde realizará un repaso por su carrera y, en esta línea, reflexionó acerca de las formas de hacer humor en los últimos 20 años y la mirada de la sociedad.

Dalia Gutman pone todo su carisma sobre el escenario

Dalia es dueña de un carisma peculiar y con esa misma característica va a cerrar el ciclo teatral del ex Correo Central. En esta ocasión, la Gutmann decidió hacer algo distinto y poner sobre la mesa material que incluso, no le resulta tan cómodo. Es que las formas de hacer reír a la gente cambiaron y hoy se habla de lo “cancelable”, casi como un punto a tener en cuenta a la hora de percibir la comicidad.

Gutmann, de alguna manera, no le tema a la incomodidad de revisar sus primeros pasos y así lo compartirá con el público. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la cómica señaló: “La palabra hablada es efímera, una vez que uno jubila un material o deja de hacerlo, eso queda perdido”.

En esa nebulosa de cosas perdidas que, seguramente, requirió un gran trabajo de pre-producción, la presentadora se dispondrá a sorprenderse junto al público: “No ví mucho mis shows viejos y este ‘Menjunje’ me obliga, en parte, a reencontrarme con los primeros espectáculos y las cosas que decía en ese momento”.

“Se ve muy ciertamente que pasaron 20 años, crecí y pasé los embarazos. Además, -es visible- cómo cambió el lugar de la mujer en la sociedad, lo veo con bastante claridad al escuchar mis propios monólogos”, explicó Dalia.

En esta línea, continuó: “La idea, en un sentido, es reflexionar acerca de eso. Siempre me gusta que sea humorístico. También, en esta propuesta me quiero animar a nadar por otras aguas, quizás más confesionales, íntimas y abrir mi corazón”.

Entrevista completa

Pregunta- Anteriormente hablabas de tu “adicción a las risas” ¿Cómo surgió?

Respuesta – Tengo mucha facilidad para angustiarme. Por suerte, a esta edad ya lo tengo registrado, entonces cuando me empiezo a angustiar, me digo “Basta Dalia, no te angusties, no te angusties”. Aunque al final me angustió mientras trato de no hacerlo.

Por eso, a mí las risas me (…), hay gente que se empastilla, yo te hago un show o voy a ver un show de humor. Las risas me sacan de ese estado donde tengo una tendencia, muy grosa, a caer que es como si me empezara a hundir y el mundo me pesa. Me hace muy bien estar en lugares donde hay gente graciosa.

P – ¿Cómo fue mirar para atrás con los cambios que hubieron a la hora de hacer humor?

R – Me da mucha vergüenza ver los materiales del 2005, 2006 o 2007 que realmente, aparte de que era pendeja a mis 27 años, había un rol distinto de la mujer en la sociedad. En ese momento me importaba llegar a todo público, no quiere decir que ahora no me importe, sino que hago shows donde les hablo a las mujeres e igualmente, los hombres la pasan bien.

Focalicé quien es mi público y para un comediante es muy importante. Para ganarse al público masculino había que ubicarse en un lugar que no te dejaban bien parada: como que las minas somos hincha pel*tas, complicadas y demás. Ahora lo escucho y me da vergüenza haber dicho ciertas cosas para buscar el humor.

P- ¿Y ahora?

R – Ahora lo busco desde otros lugares. Me encanta hacer humor con las cosas que no me cierran de mí misma, trato de no ubicar a todas las mujeres en el mismo lugar porque eso es un error que implica pararse en el lugar de “las mujeres somos así”.

Habrá mujeres que se sientan identificadas con lo que me pasa y otras que no. Cuando floreció el feminismo en el país, nos hizo replantear un montón de cosas. En esta propuesta apunto a compartir con el público, cosas que cambiaron en estos 25 años, respecto al rol de la mujer.

P- ¿Cómo es hacer reír en momentos difíciles de la sociedad?

R- En Argentina nunca dejan de estar los momentos difíciles de la sociedad, siempre hay un quilombo y mientras uno esté vivo también lo habrá siempre. Me he subido al escenario en días difíciles para la sociedad y también para mí. En esos momentos hay que apelar a una característica que tengo que es que soy terca. Muchas veces, después de hacerlo digo ‘digo estuvo de más’ y otras me parece muy bueno.

Los humoristas y comediantes, tenemos el rol y compromiso de, como diría -Mario- Benedetti, no perder la alegría. Aunque es difícil hay que intentarlo.

P- ¿Cómo te llevás con lo “cancelable”?

R- Con lo cancelable trato de no enroscarme. Me resguardo mucho en el concepto donde no hablo de nadie más que de mí. Hay materiales de principios de los 2000 que el público aplaudía, sin embargo, los ves hoy y te querés matar.

En cuanto a las mujeres y el cuerpo hay una polémica que implica aceptar y amar tu cuerpo. Me amparo mucho en decir “pará, no me vengas a decir lo que tengo que opinar sobre mi cuerpo, mi pareja y mis hijos”.

Gutmann lleva más de 20 años en pareja con su colega Sebastián Wainraich y se conocen hace más de 30, tienen dos hijos: Kiara de 17 y Federico de 12. Con lo efímero de la actualidad, Dalia considera que es a los adolescentes “hay que acompañarlos” y de esta manera también “se aprende”, así como con el amor romántico en donde hay una visión de constancia.

P – Después de más de 20 años con Sebastián ¿Cómo ves el amor en tiempos digitales?

R – Vivimos en una época muy efímera en donde todo es un ratito y se vuelve como un recorte. Soy lo contrario, me gustan las cosas que duran en el tiempo, se profundizan y la estabilidad. La frase de Frida Kahlo dice “Donde no puedas amar, no te demores”, bueno yo soy más de esa onda.

Menjunje: cómo ver la obra gratis

Este trabajo se presentará el próximo sábado 14 de diciembre en el Palacio Libertad, Sarmiento 151 CABA, a partir de las 20. Si bien es con entrada gratuita, requiere de reserva previa a través de la página del ex correo central.