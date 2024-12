Natalia Oreiro: “Me acuerdo de haber trabajado con Suar y querer agarrarlo de los pelos”

Natalia Oreiro acudió como invitada al programa radial de Sebastián Wainraich para hablar de su nueva película “Campamento con mamá”, que se estrenó recientemente en Netflix.

Natalia Oreiro: «Hace muchos años que trabajo y soy exigente»

La actriz reconoció que no elige trabajar con niños, pero que tenía ganas de hacer una película familiar: “Yo me quería matar. No me gusta trabajar con pibes. Los pibes tienen que estar jugando a la pelota. Quería hacer una película para chicos, el tema es que no les podés pedir nada y yo soy muy exigente. Hay que tenerles paciencia, pero debo reconocer que la pasé muy bien”.

«Mi hijo me acompañó en el rodaje. (…) Yo quería hacer esta película con él para que la vea, no vio nada mío… Ser anónimos en la infancia es un privilegio. No estoy de acuerdo con que los más jóvenes tengan redes, porque la mirada del otro siempre es una mirada que te juzga”, remarcó Oreiro.

“Yo no me considero que soy brava. Hace muchos años que trabajo y soy exigente”, reconoció Oreiro, para luego recordar su experiencia junto a Adrián Suar en “Por amor a vos”.

“Me acuerdo de haber trabajado con Suar y querer agarrarlo de los pelos. A la quinta vez que no me decía bien los textos le dije ‘o me decís bien los textos o me voy a mi casa… Y era el jefe”, recordó la actriz.