Vacunas en Neuquén: aseguran que los envíos de Nación se están regularizando

Hace una semana Diario RÍO NEGRO alertó sobre la faltante de vacunas que se vivía en Neuquén. Araceli Gitlein, directora de Inmunización de la provincia anunció: “No estamos pudiendo dar respuestas porque no tenemos vacunas. Nación envió a principio de año pocas dosis de vacunas, que ya se agotaron y aún no hay reposición”. Hoy el gobierno de la provincia anunció que la situación se está regularizando.

El ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, hace una semana explicó que el gobierno nacional está obligado por ley a enviar vacunas. “Dicen que van a comprar, pero aún no lo hicieron. Ahora tenemos provisión, pero en 15 días veremos cómo nos va”, aseguró.

La Ley 27.491, de control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, es la que da marco a las obligaciones del Estado nacional en esta materia. “Esta normativa plantea que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social. Además, tiene un decreto reglamentario donde dice que el Estado nacional es quien se hace cargo de la compra y distribución de las vacunas que están dentro del calendario”, explicó. Por más que la provincia quiera hacer frente al faltante de vacunas, no podría hacerlo, explicó el ministro.

Vacunas demoradas en Neuquén: cuáles son las que ahora envía Nación

Pero, según informó hoy el gobierno de Neuquén, tras algunas negociaciones comenzaron a arribar las primeras dosis a la Provincia. El ministro de Salud, Martín Regueiro, dio a conocer la novedad. “Es una gestión que hicimos en Buenos Aires durante la semana pasada”, resaltó Regueiro y sostuvo que desde hoy y hasta la semana que viene se completarán los faltantes de vacunas del Calendario Nacional. Específicamente se trata de las vacunas de: Hepatitis A pediátrica, IPV (antipolio), Hib, Neumo 20 y Varicela.

“Es alentador poder poner de vuelta el Sistema como queríamos y dar una respuesta rápida”, afirmó el ministro de Salud, más aún con el inicio de clases y la Campaña de Vacunación Antigripal, que si bien no faltó stock, siempre se aprovecha para completar vacunas del Calendario Nacional.

Regueiro también aclaró que el faltante era principalmente de vacunas del Calendario Nacional y algunas otras que también son importantes como la Hemofilia, Influenza de tipo B, que es para población objetivo o algunos casos puntuales. “Lo importante es que las vacunas que se están entregando y que las vacunas del Calendario Nacional se van a entregar desde este martes a la semana que viene”, señaló.

“La distribución de vacunas se centraliza en Neuquén, pero después se distribuye en toda la provincia y lo importante no es que la vacuna esté en el stock, que esté en un depósito, sino que la vacuna esté en un centro de salud y sobre todo esté en cada uno de los pacientes que son la prioridad nuestra como Sistema de Salud”, concluyó el ministro.

Medicamentos que Nación no envía a Neuquén

A diferencia de los que sucede con las vacunas, la provincia puede afrontar la compra de medicamentos que Nación no envía. Tal es el caso de los medicamentos oncológicos.

En este sentido, el 1 de abril, el Poder Ejecutivo autorizó una licitación pública por casi 3 mil millones de pesos para la adquisición de medicamentos oncológicos destinados al Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, principal centro de referencia en tratamientos contra el cáncer en la región, ante la interrupción en el envío de estos insumos críticos.

Mediante esta licitación, aseguran desde la cartera sanitaria, la provincia busca asegurar que ningún paciente oncológico vea interrumpido su tratamiento.