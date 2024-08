Dalma Maradona con los tapones de punta contra Adorni: “salió campeón con Argentina, es algo que vos no podés negar” 

Manuel Adorni, vocero del Gobierno Nacional, generó una gran polémica durante la conferencia que brindó este martes.

En el Día Internacional del Zurdo, saludó a grandes deportistas y músicos que brillaron en el país, pero omitió nombrar a Diego Armando Maradona. Entre muchísimas manifestaciones de repudio, Dalma Maradona le respondió a través de las redes y de un programa de stream.

Dalma Maradona saludó a Diego en su Instagram y luego apuntó contra Adorni

Dalma compartió en sus stories de Instagram muchísimas publicaciones de usuarios que destacaban a Diego en el Día Internacional del Zurdo. Y fue con los tapones de punta en su intervención en Ángel Responde (Bondi Live).

«Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio. Repite, es el vocero de alguien, digamos, no es que él puede decir mismo lo que él piensa, ¿no? Y hace un paso de comedia. Muy mal actuado. Muy horriblemente actuado. Te guste o no te guste a vos, Argentina la conocen gracias a la persona que vos creés que no conocés, o te haces el boludo diciendo que no la conocés», comenzó.

Y siguió: «Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que vos no podés negar. Sí, obviamente podés hacerte el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé a qué va con esto. La verdad es un muppet. Es el ídolo de muchos de los que acaban de entrar. Lionel Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez. Pregúntale a todos ellos».

Otro que se sumó a las críticas al vocero fue el profe Fernando Signorini: «Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio».