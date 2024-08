Dalma Maradona volvió a disparar contra los abogados por la muerte de Diego 

Dalma Maradona se mostró enojada tras los dichos de Manuel Adorni y decidió responderle bastante picante. Eso no fue todo porque en diálogo con LAM, también apuntó contra Matías Morla y Mauricio D’Alessandro por la muerte de Diego Maradona.

Tras ser consultada sobre toda la polémica en lo legal que hay sobre la muerte de su padre, Dalma decidió romper el silencio y expresó lo siguiente:

«A mí, te digo la verdad, yo hago humor de todo. La verdad es que no me sale y, de verdad, me parece grave. A nosotros nos sirve porque no es que dijeron, no hay firma trucha, dijeron, ¿Quién no la truchó?».

Dalma se expresó respecto a la falsificación de la firma de Diego

«Tipo, esto está trucho, qué sé yo. Y bueno, no es para una historia clínica entera, es para pedir, o sea, no importa para qué sea. Está truchado y está truchado. Lo que pasa es que después medio que se dio cuenta, porque dijo como, ah, ok, hay algo que está pasando que es que yo no defiendo a esta gente», agregó.

No fue todo porque contra D’Alessandro lanzó: «Entonces, bueno, ni es mi defendido, ni yo no quiero decir nada, ni bla, como… De repente se acordó que no tenía que meterse tanto. Salvo que Morla sea el que maneja todo. Pero no sé. Digo, él es el abogado de Morla. Sino, ¿qué hacía defendiendo a Luque y Cosacho ayer?».

El accionar de Dalma Maradona para continuar con la causa

La famosa influencer dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados y saldrá a responderle a todos.

«Imaginate que, digo, entiendo que es una persona. Yo lo dije mil veces, no me voy a callar más porque es algo que tiene que ver con la vida de mi papá. Entonces voy a decir lo que piense con las consecuencias que tenga ¿qué me van a hacer?»

«Tengo claro que son una mafia. No me puedo quedar callada. Esta gente se piensa que puede salir absuelta después de todos los audios que salieron y escuchó todo el mundo», expresó.