Necrológicas de hoy, domingo 18 de enero de 2026

DE LA ROSA, ATILA EDGARDO Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Stella, Silvina, Mariela y Alberto. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo. Afiliado a Jardín del PilarSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Churrarin Viuda de Prunetti, Nelida Se entregó a los brazos del Señor el 14/01/2026.Acompañamos a Nene, Chopo, Any, Jenny, Joselito, hijos e hijas políticos, nietos y nietas en estos momentos de congoja, elevando nuestras oraciones para que encuentren pronto consuelo por la pérdida de su amada madre, suegra y abuela ejemplar. Nos queda a todos, por siempre, el recuerdo de una mujer que marcó rumbos en Picun Leufu, a quien despedimos con profundo respeto. Coco Lazarte- Dina Rambeaud y familia

PLANCHART VDA DE COSTANZO, MERCEDES MARTHA Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus hijas: Inés, Norma y Gloria. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Bassi, Juan Carlos Los integrantes del Servicio de Pediatría del Hospital de General Roca participan del fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Daniela, la abrazamos y acompañamos a toda su familia en este triste momento.

Bassi, Juan Carlos Nelly, Angel Palma y Familia participamos el fallecimiento de nuestro querido cuñado y amigo. Acompañamos a su familia en este momento

Bassi, Juan Carlos Guillermo, Paula y sus hijos acompañan con profundo pesar a Daniela y a toda su familia en este difícil momento.