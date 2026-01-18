Ricardo Chiqui Pereyra, patagónico y tanguero de ley

Portador de una excelente voz, un rionegrino que honró la vida tanguera. El 28 de diciembre falleció este exponente, dueño de una enorme trayectoria marcada por un compromiso asumido con la música nacional y una interpretación sensible, imborrable, que marcó un rumbo en la cultura argentina.

Hace una década lo entrevistamos y lo homenajeamos por ser un artista que enalteció al tango en cada escenario, admirado por todas las generaciones. Ricardo nació el 26 de junio de 1951 en General Roca. Sus abuelos paternos fueron Fermín Pereyra y Lucía Alcorta. Su padre, Juan Carlos Pereyra, nació en el Cuy y su madre, Rogelia Gómez, en General Roca. Su abuela Eloísa, que según el relato de la hermana de Chiqui había nacido en 1892, cuando llegó al Valle conoció al General Roca: lo vio pasar en una galera negra con ropa de gala, y recordaba que la saludó.

Además, nos contó que Eloísa era cocinera en una de las antiguas fondas de la ciudad. Su abuelo materno fue músico del Colegio San Miguel de Stefenelli. El padre fue peón rural y la madre ama de casa. Chiqui tuvo una hermana, Delia, de sobrenombre Kuki. Chiqui y Kuki tuvieron otros hermanos de parte de padre: Juan Carlos, Nélida y Félix, estos últimos fallecidos.

Estudiaron en la escuela de la Colonia Rusa (hoy Fátima) y la terminaron en su Roca. Los primeros trabajos de Chiqui fueron de cadete en distintas tiendas de la ciudad, galpones de fruta y ayudante de agrimensura. Fue cantor en cabarets del valle, y luego cantante de folklore: formó parte de conjuntos vocales. En 1978 se realizó en su ciudad una selección de nuevas voces y esa oportunidad se convirtió en el pasaporte para presentarse ante las cámaras de televisión.

Llegó a Buenos Aires a los veintisiete años de edad como concursante del programa Grandes Valores del Tango. La repercusión fue tal que los directivos del canal decidieron retirarlo de la competencia y otorgarle el rango de profesional: integró el elenco del programa, donde permaneció cantando hasta 1992. También formó parte del programa Botica del Angel hasta 1988. En paralelo comenzó con giras al interior y al extranjero y se presentó en los más importantes escenarios.

En 1996 fue elegido por Bebu Silvetti (director y arreglador musical discográfico de figuras internacionales) para grabar un CD que fue editado en el mismo año. Simultáneamente se incorporó al programa televisivo La noche con Amigos, en Canal 7, donde estuvo hasta 1999. Filmó dos películas y participó como invitado en otros programas televisivos. Grabó 12 discos acompañado por importantes maestros: Armando Pontier, Pascual Mamone, Eduardo Corti, Omar Valente, entre otros. Su último trabajo, Viento que vino del Sur, cuenta con la participación de Mercedes Sosa y Lito Vitale. En 2007 recibió el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango. En abril del 2010 Sony Music reeditó sus éxitos en el CD Una Vida de Tangos. Realizó diversas giras por las provincias de Argentina y otros países como España, Estados Unidos y, especialmente, Chile. En 2019 cantó en el festival Internacional del Tango en Medellín, Colombia. Continuó con su espectáculo Vientos que vienen del Sur.

Sus hijas se llaman María Paula y Ana Eliana, ambas casadas y radicadas en Roca, al momento de la entrevista. Sus nietas y nietos se llaman Vera, Julia y Fabricio. En Buenos Aires, las hijas de Elena, su esposa, le dieron a Tomás y Luana (Natalia) y Lukas y Mayra (Laura).

Ricardo Chiqui Pereyra, un gran artista del tango, a pesar de haber dado la vuelta al continente, siempre recordó con cariño su General Roca natal y nunca olvidó sus orígenes, que lo formaron y lo convirtieron en lo que es hoy: uno de los más fieles representantes de nuestra música ciudadana, de nuestro tango. Destaco que era primo hermano de mi amiga Cristina Longo por parte de madre. En la foto lo observamos con Sandro, Bergara Leumann, entre otros.

A semanas de su muerte, con este escrito lo volvemos a homenajear y brindamos por la memoria y el descanso de uno de los grandes embajadores de nuestra música ciudadana argentina. Lo despide su Patagonia querida y el país todo.