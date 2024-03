Darío Barassi se sometió a una difícil intervención: ¿Qué le paso?

Tra anunciar, días atrás, en sus redes sociales que transitaba algunos problemas de salud que lo obligaban a pausar sus actividades profesionales para pasar por el quirófano, el conductor de ¡Ahora Caigo! reveló que debía someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y operarse de una hernia abdominal, motivo por el cual estará ausente del programa de entretenimientos de El Trece hasta que lo determinen los tiempos del postoperatorio.

El actor ya recibió el alta y desde su casa, publicó una serie de imágenes de las horas que pasó internado en el Sanatorio Finochietto. Además, Barassi reflexionó sobre este momento que le tocaba transitar. Y fiel a su manera irónica y descontracturada, comunicó el parte médico: “Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio… Respiro”.

«En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado, ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores», siguió.

«Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía, te amo @luligomezcenturion», destacó Barassi sobre su esposa.

En cuanto al área médica, le agradeció al doctor Guillermo Capuya y a los profesionales del Sanatorio Finochietto. También se acordó de la gente del canal, de su productora Boxfish y de su representante Javier Furgang “por ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento. Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo”.

También se acordó de sus seguidores por “la preocupación y el afecto”. Y de sus hijas claro, Emilia e Inés, “el motor de mi vida”. Allí contó que una vez que recibió el alta y regresó a su casa “me llenaron de besos abrazos y miradas”. De a poco, las niñas tendrán que acostumbrarse a la condición momentánea de su papá. “No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá”.

Por último, unió a todas estas personas en una frase con la que resumió su actualidad y sobre la cual se propone construir lo que viene. “Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”, concluyó.

Mientras Barassi lleve adelante su recuperación, su lugar en la pantalla de El Trece será ocupado por Leandro Chino Leunis, quien actualmente conduce Poco Correctos con Joaquín Pollo Álvarez por la misma señal. “Le mando un beso porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda, porque es el número uno”, escribió Darío, halagando a su colega y deseándole lo mejor para esta etapa.

Con información de Teleshow