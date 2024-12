Día de la Virgen: qué se pide el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María

Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, más conocido como el Día de la Virgen, jornada en la que se conmemora el nacimiento de la madre de Jesús, libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte, según indica la tradición. La conmemoración de esta fecha resulta en un feriado nacional inamovible en Argentina, vinculado a la adhesión al culto católico apostólico romano establecido por la Constitución Nacional. A continuación, repasamos algunos recursos para tener en cuenta en el marco de esta especial jornada.

Día de la Virgen: qué se pide el 8 de diciembre

El Día de la Inmaculada Concepción de María es una fiesta litúrgica que se celebra cada 8 de diciembre, y que da inicio al comienzo del período de Adviento en la Iglesia Católica. Muchos devotos asisten a la ayuda de la madre de Jesús, en esta advocación, para pedir su intercesión y protección, sobre todo para quienes están en período de embarazo o durante las infancias.

El Día de la Inmaculada Concepción de María, además, suele armarse el arbolito de Navidad, que posteriormente se retira el 6 de enero tras el paso de los Reyes Magos. De esta manera, se da inicio a las festividades de fin de año, incluyendo el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.

Una breve oración, el encendido de velas o el rezo en las Iglesias son algunas de las tradiciones que se realizan durante el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, considerada una fiesta litúrgica de las más importantes del catolicismo.

8 de diciembre: qué significa la Inmaculada Concepción de María

La Inmaculada Concepción de María está vinculada a la creencia cristiana de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Es decir, fue preservada desde su concepción.

Debido a su amor maternal, sus fieles confían en su intercesión para proteger embarazos e hijos no nacidos. La oración de fe y confianza hacia la santidad cobra relevancia durante esos momentos de la vida, siendo una forma de buscar fortaleza espiritual.

Día de la Virgen: oración para la Inmaculada Concepción de María

Oh María, Madre Inmaculada, tú que fuiste concebida sin pecado original, te suplicamos que intercedas por todas las mujeres embarazadas.

Bajo tu manto protector, cobija a estas madres y a sus hijos no nacidos. Protégelos de todo peligro físico y espiritual, y concédeles salud y bienestar durante este tiempo sagrado.

Oh Madre tierna y amorosa, enséñanos a confiar en la providencia divina, a aceptar con humildad los planes de Dios y a vivir en la paz de su amor.

Inmaculada Concepción, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén.