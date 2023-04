Diego Brancatelli explotó contra el Gobierno por la fuerte suba del dólar: «Basta de chamuyos»

El periodista Diego Brancatelli se mostró furioso en Twitter por la abrupta escalada que registró el dólar informal en las últimas jornadas. Hoy la divisa estadounidense llegó a vender en $440 en la «City porteña», alcanzando así su máximo histórico.

“440 el dólar. ¿Alguien va a explicar qué hacemos? ¿Cómo se sigue?”, comenzó escribiendo «Branca» en la red social del pajarito.

Seguidamente, dejó en claro que no está conforme con la situación económica del país y disparó directamente contra el Gobierno: “Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa. Pongan lo que hay que poner”.

El rabioso tweet generó sorpresa y despertó una rápida repercusión. Miles de usuarios se volcaron a contestarle a quien hasta hace algún tiempo pregonaba su marcada simpatía con el Frente de Todos.

“Te explico qué hacer, Branca. Empezá dejando de ir a votar. No sos muy bueno para eso”, opinó un internauta.

“Este gobierno va rumbo a fundir como tu supermercado, Dieguito”, señaló otro usuario en alusión al emprendimiento que debió cerrar el periodista.

Enojado por las críticas, el comunicador aseguró que no tiene problemas en hablar sobre lo que está pasando en la Argentina. Y después de promocionar los programas radiales y televisivos en los que trabaja actualmente, concluyó: “Aviso para todos los haters que Twitter no es el único canal donde expreso lo que siento o pienso. Antes de decir ‘¿por qué no hablas de?’ que me escuchen al aire. Besitos”.

Diego Brancatelli y su preocupación por el dólar

No es la primera vez que el periodista oficialista se muestra preocupado por las dificultades económicas. En julio de 2022 se había quejado en sus redes sociales luego de que la portavoz de Presidencia minimizara la suba del dólar blue.

«Comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre, pero creemos que efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real«, había argumentado en ese momento Gabriela Cerruti.

El panelista rápidamente le contestó: «Estimada @gabicerru, es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El dólar blue impacta de lleno en todos los argentinos«.

Y continuó: «No sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. ¿Dale?».