Diego Leuco le contestó a Javier Milei, tras sus fuertes acusaciones: «Me parece una barbaridad total»

Luego de difundirse un clip del programa de Luzu TV, «Antes que nadie», donde Diego Leuco comentó una grave situación que vivió con Alberto Fernández años atrás, el presidente Javier Milei salió a cruzarlo por X(Twitter). El periodista aseguró que su padre, Diego Leuco, recibía llamadas amenazantes de Fernández, quien por entonces era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Milei lo trató de cómplice.

Diego Leuco le contestó a Milei: «Pareciera que llegó a la política en 2023»

Tras el escándalo en el que vio envuelto el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez, el periodista y streamer Diego Leuco contó un episodio que vivió con Fernández décadas atrás y aseguró que es «un tipo despreciable».

«Alberto Fernández era el encargado de llamar por teléfono a los periodistas para apretarlos» dijo Leuco, en vivo por «Antes que Nadie», programa de Luzu TV. El streamer hace referencia al periodo durante el cual el expresidente era jefe de gabinete, entre 2003 y 2008.

«Yo tenía 12 años, llegaba del colegio ponía play en el contestador y escuchaba «¿Qué decís hijo de put*? te voy a matar» aseguró el hijo de Alfredo Leuco. «Hace 22 años me parece un tipo despreciable» cerró. El clip del momento se difundió por X (Twitter) y llegó hasta el presidente.

«Interesante… Esto lo cuenta ahora… Cómplice» escribió Milei, citando el tuit. Ante esto, Leuco respondió de forma contundente, en vivo por el programa de streaming que conduce. “No es la primera vez que un presidente hace alusión a mí de forma violenta» comenzó su descargo Leuco.

«La palabra ‘cómplice’ me parece una barbaridad total. Mirá si alguien va a ser cómplice de un gobierno por contar esto» expresó. «Javier Milei poné ‘Diego Leuco, Alberto Fernández, en YouTube’, te van a aparecer 50 peleas, discusiones, editoriales mías, criticando a Alberto Fernández» dijo, hablándole de forma directa al presidente.

«Parece rara la falta de información, pareciera que llegó a la política en 2023. Yo siempre tuve una posición crítica, por ahí no se acuerda porque él estaba haciendo otras cosas en la televisión” continuó el periodista, picante.

Además, aseguró que esto «no lo cuenta recién ahora». «Esto que conté ahora, está en el libro que escribí con mi papá y lo he dicho en varios reportajes. No entiendo al presidente» dijo y agregó: “Es un poco hartante que el presidente esté todo el tiempo respondiéndole a los periodistas, criticando como si fuera que atrás de cada comentario que no lo elogia, hay algún sobre, como dice él”.