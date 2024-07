Sofi Martínez habló sobre los rumores que la vinculan a Pablo Aimar y Marcos Ginocchio

La periodista deportiva, Sofi Martínez, esclareció los rumores que la vinculaban con el ayudante del entrenador de la Selección, Pablo Aimar, y con el ganador de GH2022, Marcos Ginocchio. La notera estuvo previamente en una relación con el periodista Diego Leuco, de quien se separó oficialmente hace ya cuatro meses.

Sofi Martínez se comunicó telefónicamente con el equipo de Perros de la calle (Urbana Play) donde es panelista, mientras se encuentra cubriendo los Juegos Olímpicos en París y, ante las ‘cargadas’ de sus compañeros, decidió aclarar que sigue soltera.

“¿Cómo hacés? Porque según un portal estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿Cómo hacés?”, le cuestionó Evelyn Botto.

“Mi madre me ha llamado, y me dijo “Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos”. Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”, confirmó la periodista.

Hace unos días, Ángel de Brito informó en LAM que vieron a Sofi Martínez junto a Marcos Ginocchio a los “chapes furiosos” en la popular fiesta Polenta.

Sofi Martínez y Marcos Ginocchio no tienen futuro como pareja, según Ángel de Brito

Ángel de Brito, conductor de LAM, no solo confirmó los rumores sobre un beso entre Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, y la periodista deportiva Sofía Martínez en la Fiesta Polenta, sino que también lanzó una contundente predicción sobre el futuro de esta posible pareja.

«Fue una cosa de boliche«, afirmó De Brito, insinuando que el encuentro fue algo pasajero y sin mayores consecuencias.

El periodista de espectáculos, conocido por sus filosas opiniones, sembró dudas sobre la durabilidad de este romance incipiente, generando aún más intriga entre los seguidores de ambos.

Si bien ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido la información, las palabras de De Brito resuenan con fuerza y dejan entrever que esta historia de amor podría tener un final abrupto. ¿Será solo un affaire fugaz o habrá algo más entre el exparticipante de Gran Hermano y la reconocida periodista? Solo el tiempo lo dirá.