Diego Pérez se metió en la polémica: contó cómo fue trabajar con Maru Botana

Maru Botana quedó envuelta en un tremendo escándalo, luego de que Jimena Monteverde contara que su colega pidió su cabeza cuando estaba a punto de cerrar un trabajo en televisión. «Presentó varios pilotos hasta que le tomaron uno. Y pidió exclusividad. Ella quería ser la única al aire. Nosotros no podíamos estar más», reveló Monteverde. A partir de ahí estalló la polémica.

Polémica con Maru Botana: qué dijo Diego Pérez

Luego de las acusaciones, Maru Botana salió a defenderse. «Estoy cansada de que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo», dijo la reconocida cocinera que será jurado de Bake Off. En ese contexto, en Desayuno América hablaron con Diego Pérez, quien fue compañero de Maru en Telefe.

“Yo estuve tres temporadas con ella y si estuve tanto tiempo fue porque realmente la pasé bien. No solamente me llevé muy bien con ella, sino que me hizo muy bien”, sostuvo Diego, al defender a su excompañera.

“Siempre había hecho personajes insoportables y la gente pensaba que era así. Cuando yo empecé con Maru tenía a mis hijos chiquitos, los llevábamos al programa y la gente me empezó a ver desde otro lugar, eso se lo debo a ella”, recalcó el exVideoMatch.

Diego Pérez sobre Maru Botana: «Había una química bárbara»

Diego Pérez destacó que tenían una química fenomenal con Maru Botana. “Había una química bárbara, nos divertíamos mucho. La pasábamos bien con ella y con sus hijos”, agregó.

El actor y conductor contó, además, que con Coco Carreño también tenían una excelente relación. “Nos llevábamos bien, pero a lo mejor la percepción que tiene Coco no es la misma que tengo yo. Para mí era muy divertido lo que hacíamos los tres”, cerró.