Maru Botana se quebró al responder las críticas de Jimena Monteverde: ¿Qué le dijo?

Jimena Monteverde acudió como invitada a Caras TV y contó detalles de su pelea con Maru Botana, a quien acusó de haberla dejado sin trabajo y de asegurar que fue «la decepción más grande que tuve en televisión».

Lo que había dicho Jimena Monteverde sobre Maru Botana

Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es. Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana, pero ella (Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”, recordó.

«Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo. Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, contó Jimena Monteverde.

Coco Carreño avaló los dichos de Jimena Monteverde sobre Maru Botana

Coco Carreño confirmó todo esto durante una entrevista con Pablo Montagna en su ciclo «Pasamontagna», de Radio Rivadavia. «Jimena se puso a hablar relajada y no se dio cuenta que lo dijo podía tener repercusión, pero no dijo nada que no haya sido cierto. Lo que ella dijo pasó, fue así, las autoridades de América definieron que dos programas de cocina no podían estar al aire y cuando no te explican bien las cosas, te enojás«, detalló el cocinero.

El descargo de Maru Botana

Al tanto de estas acusaciones, Maru Botana decidió publicar un video en sus redes sociales con un fuerte descargo: «No hay nada más feo que difamar a alguien, no hay nada más feo que ir a hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos, Jimena, te hablo, no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila, yo nunca te sacaría un trabajo, nunca saqué un trabajo a nadie».

Maru Botana se cansó de Jimena Monteverde, Yanina Latorre, Sergio Lapegue y Coco, y les contestó con este video: pic.twitter.com/kZYJKev9Tv — Agus Rey (@agus_rey) September 24, 2024

«Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del Canal América. Imagínense que yo, ¿cómo voy a llegar a un canal diciendo yo no quiero que esté fulanito? Jamás lo harían, ni jamás me lo permitirían, ni lo permitirían. Entonces quiero sacar esa, porque a mí me duele, tengo angustia de escuchar a Jimena, de escuchar a Sergio Lapegüe que llega llorando en su casa. Cuando su mujer estaba bailando en el programa, yo le dije a Codevila, Sergio, quiero un programa solo, dejame que yo limpio los zócalos. O sea, no entiendo tampoco esta mentira», aseguró.

Maru Botana sobre los que la critican: «que se compren una vida”.

«Coco vivió en mi casa, mi mamá lo amaba, A Coco lo amábamos, era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido. Entonces, a ver, Yanina (Latorre), que no quiero ni hablar porque me parece una divina Lolita (Latorre) y es un amor, y me concentro en Lolita y no quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad, ni nada, que es todo mentira. Entonces la verdad que estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me está pasando», siguió Maru conmovida.

La cocinera recordó que en su vida tuvo “un dolor enorme” (cuando murió uno de sus hijos) y pidió que no la dañen más. Entonces sugirió que los que la critican “se compren una vida”.