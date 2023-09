¿Otra vez a la cárcel?: revocaron la excarcelación de L-Gante.

L-Gante podría volver en los próximos días a la cárcel. La Cámara de Apelaciones de Mercedes resolvió este jueves revocar la excarcelación del músico, tras declarar admisible la queja presentada por el fiscal de la causa y el particular damnificado.

Ahora resta saber si la medida es devolutiva o suspensiva, ya que en el primero de los casos debería ser apresado de inmediato. Mientras que en el segundo, la defensa, representada por el abogado Diego Storto, irá a Casación y hasta que no se resuelva allí no quedará detenido.

El juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro deberá acatar la orden y avanzar en ese aspecto.

«Así las cosas, no se advierte en estos actuados que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas…-no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines el proceso si no se adopta la medida no se observa desproporción entre la coercitiva y el objeto de tutela-; y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela«, señaló el fallo de la Sala I, integrada por los jueces Oscar Horacio Reggi, Carlos Gabriel Risuleo y Verónica Laura Bainotti.

Hay que recordar que L-Gante fue liberado el pasado 8 de septiembre tras permanecer preso desde el 6 de junio en la DDI de Quilmes con motivo de la causa en la que está imputado por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres, “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” respecto a Rosa Catalina Passi, y por “tenencia simple de estupefacientes”.