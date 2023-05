El accidente de Marcos Ginocchio que preocupó a sus fans en las redes

A casi un mes y medio de la gran final de Gran Hermano y a pesar de su bajo perfil el ganador de la reciente edición del reality, Marcos Ginocchio, sigue generando furor y aumentando su popularidad. A través de las redes sociales interactúa a diario con los usuarios de Twitter.

Es así que hace dos días el salteño reveló desde la red social: “Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia. Muchas gracias por todos sus mensajes, ayer también fue un día muy lindo para mí aunque me haya golpeado la cara jugando al futbol, pero todo está bien. Un beso y abrazo a todos”, generando una gran preocupación.

Qué le pasó a Marcos y cómo está

Ante este tuit, los mensajes de alarma que comenzaron a llegarle al Primo se multiplicaron sin parar con el correr de las horas. Sus fanáticos querían saber qué le había pasado y cómo estaba.

Es por eso que Marcos, atento a tantas consultas, llevó tranquilidad a todos a través de un nuevo posteo. “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”, aclaró.

De inmediato sus fans agradecieron la explicación, le pidieron que se cuide y rápidamente asociaron que el accidente fue en el partido de fútbol que jugó el miércoles con los chicos de La Casita de Belén, la institución que rescata niños en situación vulnerable, durante su visita.