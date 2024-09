El desahogo de Aixa tras la eliminación de Francisco en Survivor Expedición Robinson

Aixa está pasando un mal momento en Survivor Expedición Robinson tras la eliminación de Francisco, quién fue su aliado durante la competencia. En una charla abierta con Marley confesó que se siente totalmente desconcertada.

Los días se vuelven cada vez más duros para los jugadores del reality de supervivencia, más cuando en el proceso van perdiendo a sus compañeros y amigos. Aixa todavía no termina de procesar la eliminación de su dupla quién fue traicionado por algunos de sus excompañeros de equipo.

En una charla con Marley, la jugadora se mostró angustiada con la partida de Francisco a tal punto que decidió bajarse primera de una competencia. «Acá estamos lejos de nuestras familias y amigos por eso los afectos que generás acá son importante», expresó y luego agregó: «Yo no pensé que me iba a golpear tanto esto, la verdad. Todo lo que vivís acá es super dramático, sensible y todo te afecta más».

La eliminación de Francisco en Survivor Expedición Robinson

En el decimo quinto Consejo Tribal, Francisco Pardo fue eliminado del programa luego de que Eugenia Propedo armara una estrategia y lo traicionara.

Pardo quedó afuera de competencia tras recibir siete votos en contra frente a los cinco que obtuvo Agustín Pérez. Este Consejo Tribal contó con la particularidad de que Juan Pablo Busilachi pudiera emitir voto doble tras encontrar un amuleto.

Por su parte Francisco tras ser eliminado aseguró que la eliminación lo sorprendió ya que no se «lo veía venir». «Creo que estaba bien posicionado y me vieron fuerte para adelante, es lógico que quieran sacar a la competencia. Es un juego y lo acepto claramente, es una buena y linda jugada, los felicito», agregó.