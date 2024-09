Lágrimas y enojo en la última eliminación de Survivor Expedición Robinson: «Hubiese jugado el ídolo»

Los participantes de Survivor Expedición Robinson pasaron una vez más por el Consejo Tribal para definir al nuevo eliminado que se despidió entre lágrimas del reality conducido por Marley. «Hubiese jugado el ídolo de inmunidad», se lamentó.

Eugenia era la única participante que se aseguraba no ser eliminada tras obtener el collar de la inmunidad individual, el resto se preparaba para para pasar por el tradicional Consejo Tribal. Pero previo a esta instancia, los participantes tejieron una estrategia y decidieron a quién apuntar.

Así fue que Juan Pablo Goldi, el jugador que más victorias tuvo en su paso por el reality, fue eliminado del programa. El jugador sumó siete votos en contra y se sintió traicionado por sus compañeros, ya que al confiar en ellos decidió no usar el ídolo de inmunidad que se había ganado en el programa anterior.

Goldi fue eliminado de Survivor Expedición Robinson

Hace varios días que los participantes de Survivor manifestaron que querían ir por Goldi, algunos porque lo consideraban fuerte en el juego y otros por describirlo como una «persona machista». Finalmente en el programa emitido este martes, se resolvió su salida.

El jugador cordobés se mostró sorprendido ante el resultado: «La verdad que me sorprendió, habíamos hablado otra cosa. Por ahí uno confía en las personas y no sale como esperaba. Pensé que me iban a avisar, pero bueno se ve que hubo un complot y no me avisaron». Tras esto le deseó lo mejor a sus compañeros y aseguró que nos les guardaba rencor.

Al despedirse del reality, en una entrevista personal, Goldi no dudó en romper en llanto y expresó: «Hubiese jugado ese ídolo que tenía en la mochila si hubiese tenido algún indicio de que no íbamos a seguir los planes. Creí que alguno me iba a avisar pero no fue así. Creo que di lo mejor».