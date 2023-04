El difícil momento personal de Donato de Santis por la muerte de su mamá: «Vivís adentro de mí»

Donato de Santis, uno de los jurados de MasterChef, atraviesa un duro momento. Falleció a los 93 años su mamá en Italia. El chef la despidió con un emotivo posteo en Instagram.

“Hoy me toca despedirme de mi madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre», expresó el cocinero.

Y agregó: «Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivis adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…», escribió.

«A veces me he preguntado dónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña…Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mia, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor», continuó.

Las últimas palabras del mensaje que fue primero en italiano y luego en Italiano, culminó con un agradecimiento:

«Fuiste siempre un ser de luz en vida asi que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mamá», finalizó el posteo.

Su publicación recibió muchos mensajes de apoyo y de cariño de sus seguidores. «Te mando un abrazo gigante y mucha fuerza para vos y para tu familia», le dijo Maru Botana, la reconocida cocinera.