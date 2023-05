El «ghosting» en el contexto de la amistad: cuatro estrategias para afrontarlo

Desde que somos chicos la literatura y el arte nos hacen pensar en lo trascendental que pueden llegar a ser las rupturas, las infidelidades, los abandonos y los duelos en vínculos de pareja. Pero, ¿qué pasa con las “rupturas” de amistades?

Un concepto popularizado en redes sociales que visibiliza este problema es el de ghosting. Aunque inicialmente se pensó en un contexto en el que una relación amorosa corta unilateralmente la comunicación sin previo aviso ni explicación, luego se trasladó a todo tipo de relaciones.

El vocablo que se puede traducir como «hacerse el fantasma» es relativamente nuevo, pero terminar un vínculo de la noche a la mañana, cortando todo tipo de comunicación, es tan antiguo como los primeros registros humanos. Según la BBC, lo que resulta novedoso es que las tecnologías de comunicación (el celular, las redes sociales) le permitieron convertirse en una práctica más común y accesible.

El ghosting ya está reconocido como una mala práctica en el ámbito de la responsabilidad sexo-afectiva, pero sigue siendo habitual cuando se trata de amistades, asevera El País. Marta Carmona, psiquiatra y miembro de la Asociación Madrileña de Salud Mental, explicó al medio: “Salvo en las relaciones que se contextualizan en la etapa de la adolescencia, hay poca representación en la literatura del duelo de una amistad” (…) Nos faltan herramientas culturales y este es un fenómeno complejo y necesario, que es parte de lo que somos”.

Un estudio publicado en enero pasado en la revista de la International Association for Relationship Research encontró que nos podemos sentir tan lastimados después de ser engañados por un amigo como por una pareja romántica. Además, los investigadores identificaron que la acción de «ghostear» amenaza necesidades psicológicas básicas del ser humano, tales como:

– La necesidad de pertenencia

– La necesidad de autoestima

– La necesidad de existencia significativa

– La necesidad de control

Al respecto, The New York Times enumera una serie de consejos que pueden ayudar a afrontar el momento en el que somos ghosteados:

Validarse

La psicóloga y autora de «Best Friends Forever: Surviving a Breakup with Your Best Friend», Irene Levine, recomendó tratar de validar el sufrimiento de una manera compasiva, reconociendo que sentirnos así nos conecta con otros que han luchado con problemas similares, un concepto llamado frecuentemente humanidad común. Algunas técnicas son: escribir un diario, llorar o hablar con amigos que no minimizan nuestras emociones.

Recuperar el control

Dado que el ghosting se caracteriza por la incertidumbre, es un buen momento para enfocarnos en aquello sobre lo que sí tenemos control, por ejemplo el trabajo u otras ocupaciones.

Buscar conexión

Christina Leckfor, doctorando en psicología social en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, sugirió a NYT: “Si crees que te están ghosteando, tratá de llenar ese vacío en tu vida con la conexión social de otras personas. Si puedes tratar de pasar tiempo con amigos cercanos o familiares, es posible que aún se sienta herido por la experiencia, pero con suerte no se sentirá tan solo”.

Intentar reconectar

Hay casos en que la ruptura no es tan evidente, sino que simplemente ocurre. Si es así, “considerá la posibilidad de que tu amigo no te está lastimando deliberadamente; la vida simplemente se interpuso en el camino”, plantea NYT. Desde el otro lado, el intento de reconexión puede ser recibido con gratitud. En caso contrario, igual ayudará a interrumpir el bucle de rumiación mental y ponerle fin a la duda.

Dado que el ghosting puede impactar de manera profunda en la salud mental, generando sentimientos de depresión, ansiedad y autoestima baja, asegura Forbes Health, no sólo es importante afrontarlo con herramientas eficaces y acompañamiento, sino también no ser quien ghostea.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.

Te pedimos tu colaboración completando un formulario de 5 preguntas que va a ayudar a una investigación académica sobre los contenidos de RED/ACCIÓN. Si querés ayudar, entrá acá.