El Grupo América aseguró que Marcela Pagano fue despedida por maltrato laboral

Después del revuelo generado, el Grupo América emitió un comunicado este martes en el que dio las razones del despido de la conductora y periodista, Marcela Pagano, quién también realizó un descargo que rápidamente ganó difusión en redes.

En documento conocido esta tarde, el Grupo señaló que «luego de una exhaustiva investigación administrativa se decidió su despido con causa por episodios de maltrato laboral«, contradiciendo de esa manera lo expresado por la periodista, que había aducido presiones políticas como las causas de su desvinculación.

Se indicó además que la investigación contra Pagano comenzó con la denuncia de un productor de 18 años de antigüedad en la empresa. El trabajador había acusado a la presentadora de violencia laboral, por lo que realizó la presentación acompañado por tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa).

La denuncia realizada por el productor, cuya identidad no fue informada, fue incorporada en el comunicado oficial de la señal y se basó, centralmente, en los siguientes puntos:

“Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí”.

«Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varas oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados. El griterío fue tan violento, despectivo y malicioso, que lo único que se me ocurrió fue cortar la llamada”.

«Hace 28 años que trabajo en medios y hace 18 años que trabajo en el área de noticias de América y A24. En todos estos años, nadie me levantó la voz. Conozco muy bien la vorágine en vivo de la televisión, de la redacción y del control, pero estos hechos violentos no tienen nada que ver con mi trabajo. La violencia y el abuso de poder empañan el ámbito laboral. También quiero agregar que las actitudes violentas de Marcela Pagano son una constante que sufrieron otros productores que no se animaron a denunciar en su momento”.

Según el documento, Pagano recibió la denuncia el 4 de abril y presentó su descargo seis días después, en el cual rechazó de plano la acusación y la calificó de «falsa, maliciosa, extemporánea e improcedente«.

Tras la respuesta de la conductora, que estaba al frente del programa «Para que sepas», la empresa inició una investigación administrativa interna y diez personas que trabajaron junto a ella en ese ciclo prestaron su testimonio, con el objetivo de esclarecer la forma de proceder de Pagano en el día a día del canal.

A partir de esa decena de declaraciones en su contra, el Grupo calificó como «grave e inadmisible» el accionar de la periodista y decidió, aplicando las normas para la prevención y erradicación de la violencia laboral, notificarle el pasado 28 de abril la finalización del contrato por «su exclusiva culpa».

Despidieron a Marcela Pagano de A24: el descargo de la periodista

A través de una misiva difundida en sus redes sociales, Marcela Pagano confirmó que el último viernes fue notificada de su salida del aire frente al programa «Para que sepas». La conductora denunció que «después de siete meses de presiones terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que hoy dirige esa señal».

Además, tras una contextualización de lo ocurrido, expresó que en el último mes esas presiones se intensificaron de tal manera que se le prohibió entrevistar a dirigentes vinculados a figuras como Mauricio Macri o Patricia Bullrich, además de economistas ligados a un sector del Frente de Todos contrario a la actual gestión del ministro del área, Sergio Massa.

Pagano reveló también que «la gota que rebalsó el vaso» fue un reportaje reciente que le realizó al precandidato a presidente del liberalismo, Javier Milei, que terminó llevando su relación con la empresa a un punto de no retorno.