Qué dijo Jey Mammon del incómodo momento en La Peña de Morfi en el que pidieron por su regreso al ciclo

Jey Mammon fue suspendido por Telefe de la conducción de La Peña de Morfi, luego de darse a conocer una grave denuncia judicial contra el presentador que había realizado Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. El canal eligió que Georgina Barbarossa junto a Jésica Cirio siguieron adelante con el ciclo musical.

Este domingo se vivió un tenso momento cuando un televidente filtró al aire el pedido para que el conductor regrese al programa. Todo ocurrió cuando Barbarossa presentó a Antonio Tarragó Ros. Mientras se podía disfrutar del show del intérprete de música folclórica, en la pantalla pusieron imágenes de la tribuna virtual.

El pedido de un televidente de La Peña de Morfi por Jey Mammon

Entre las personas estaba una familia que se presentó como “Britos Roscani de Mendoza”, con un cartel que mostraron. Al advertir que estaban saliendo al aire, dos señoras comenzaron a saludar por verse en pantalla y un hombre que las acompañaba apareció con otro cartel que la producción no esperaba.

“¡Qué vuelva Jey!”, se alcanzó a leer. Imágenes que rápidamente levantaron del aire y de las que ni la conductora ni Jésica Cirio hicieron mención. Luego de este episodio incómodo, Jey Mammon se expresó a través de su cuenta de Instagram. El animador publicó el video y señaló:“El chamamé habla en primera persona”.

Cabe recordar que tras la denuncia por supuesto abuso sexual, el presentador televisivo se tomó un tiempo alejado de los medios y viajó a España. “No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa», insistió una y otra vez Jey Mammon en su regreso a Buenos Aires.

Ante la gravedad de la acusación y de la fuerte condena social, aún no hubo ningún anuncio oficial sobre su regreso a la televisión.