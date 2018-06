El instagramer de “traeme la Copa, Messi” casi perdió el vuelo al Mundial de Rusia

“Dentro de todo lo lindo que es Amsterdam, me quedé paseando un ratito de más ... ahora estoy arriba del tren que no arranca y estoy por perder el vuelo, chicos , esto es una realidad”, reconoció en una historia de su perfil el autor del viral “Traeme la copa, Messi”, que soñaba con ver a la Selección . Si, insólito pero cierto, el joven comediante corría para tratar de salvar la demora.

“Son las 7 menos cuatro minutos, el vuelo salía a las 7, y estoy a punto de perder el vuelo”, advertía a sus seguidores, agitado entre la gente que esquivaba llegando al aeropuerto.

Finalmente la impuntualidad le cobró las consecuencias y no pudo tomar el avión. “Chapistas por favor atentos, acabo de perder el vuelo a Moscú, llegué justísimo y no me quisieron tomar, tengo que poner 800 euros si quiero viajar a Moscú, si los tengo que poner los voy a poner, pero por favor rompan todo, ayúdenme”, pedía socorro, etiquetando a la empresa que le facilitó el viaje.

A pesar de la angustia, el movimiento en la red social le permitió ir resolviendo el problema. El contacto entre dos firmas de turismo, gracias a los mensajes directos que enviaron sus seguidores, no sólo le permitió conseguir pasaje a un tercio de lo que valía, sino también visitar el sector VIP antes del despegue, donde pudo comer y beber a gusto.

Ya en el avión, no perdió oportunidad para invitar al resto de los pasajeros para que lo acompañen en su alegría. Con su habitual “levante la manito”, invitó a los demás a sumarse al video y celebrar.