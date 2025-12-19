Necrológicas de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

GONZALEZ, ELSA Que su alma encuentre la paz eterna. Acompañamos a su familia en oración en este doloroso momento Mantenemos sus recuerdo y los buenos momentos disfrutadosAlejandro, Pablo, Eliana y sus familias acompañan en la distancia sus seres queridos

Filipponi, Arturo Enrique (Cachin) Falleció en Neuquén Capital el 15 de diciembre de 2025, a los 88 años.Su esposa Marta y su hijo Fabián participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Por siempre brillarás en nuestros corazones.