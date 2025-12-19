Necrológicas de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 19 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GONZALEZ, ELSA
Que su alma encuentre la paz eterna. Acompañamos a su familia en oración en este doloroso momento Mantenemos sus recuerdo y los buenos momentos disfrutadosAlejandro, Pablo, Eliana y sus familias acompañan en la distancia sus seres queridos
Filipponi, Arturo Enrique (Cachin)
Falleció en Neuquén Capital el 15 de diciembre de 2025, a los 88 años.Su esposa Marta y su hijo Fabián participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Por siempre brillarás en nuestros corazones.
GOMEZ MORENO, HECTOR M. (CHICHE)
Directivos de ECA S.A. participan su fallecimiento acompañando a su familia en estos momentos de dolor.-
