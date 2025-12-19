Microbiota intestinal: en estos alimentos podés encontrar el alivio para el dolor de estómago

95% de nuestras bacterias viven en el tracto digestivo, sobre todo, en el colon.

El dolor de estómago es un malestar común que puede afectar a personas de todas las edades, con causas que van desde una mala alimentación hasta situaciones de estrés o afecciones digestivas. En los últimos años, una posible solución ha ganado popularidad: los probióticos, microorganismos vivos que, al ser ingeridos en las cantidades adecuadas, pueden traer beneficios para la salud intestinal. Pero ¿realmente los probióticos son efectivos para aliviar el dolor de estómago?

Los probióticos desempeñan un rol fundamental en la preservación del equilibrio de la microbiota intestinal, que actúa como una barrera protectora y regula el sistema inmunológico. Además de mejorar la digestión, estos microorganismos pueden reducir síntomas relacionados con la inflamación intestinal y otros problemas como la ansiedad y la resistencia a infecciones.

Cómo mejorar la microbiota intestinal: esto dicen los especialistas

A pesar de sus beneficios, los estudios científicos han mostrado resultados variados en cuanto a la eficacia de los probióticos para tratar el dolor de estómago. Un análisis de la Cochrane Library, realizado por Morris Gordon y otros investigadores, evaluó los efectos de los probióticos en niños con trastornos abdominales funcionales. Los resultados sugieren que, en comparación con un placebo, los probióticos lograron un mayor alivio en aproximadamente el 50% de los casos.

Estos resultados fueron similares cuando se utilizaron simbióticos, que combinan probióticos y prebióticos. Sin embargo, es importante señalar que no todos los probióticos tienen el mismo efecto en todas las personas. Factores como la cepa bacteriana, la dosis y la duración del tratamiento son determinantes para su efectividad.

Cepas específicas, como el Lactobacillus acidophilus, han mostrado ser útiles para quienes padecen de enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como el síndrome del intestino irritable. Además de aliviar síntomas como el estreñimiento y la hinchazón, otras cepas como Lactiplantibacillus plantarum y Lactobacillus rhamnosus también pueden reducir el estrés y la ansiedad relacionados con estos problemas.

El rol de la alimentación en la salud intestinal:

Más allá de los suplementos, la alimentación también juega un papel crucial en la salud intestinal. Los alimentos fermentados, como el yogur, kéfir y chucrut, son ricos en probióticos naturales que favorecen el equilibrio de la microbiota. Asimismo, los alimentos ricos en prebióticos, como el ajo, la cebolla y los espárragos, estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Por otro lado, el uso de suplementos probióticos ha crecido en popularidad como una manera de mejorar la salud digestiva. Aunque muchas personas los utilizan para aliviar síntomas como diarrea, estreñimiento o dolor de estómago, es importante tener en cuenta que la introducción de estos microorganismos en el organismo puede generar molestias transitorias, como gases o hinchazón, especialmente en personas con sensibilidades digestivas. Sin embargo, estos síntomas tienden a desaparecer con el tiempo, a medida que el cuerpo se ajusta a la nueva flora bacteriana.

Finalmente, el interés por los probióticos no se limita únicamente al alivio del dolor de estómago. Existen estudios que sugieren su impacto positivo en enfermedades autoinmunes y su capacidad para fortalecer la barrera intestinal, lo que reduce la permeabilidad y la entrada de patógenos. Aunque los resultados de muchas investigaciones son prometedores, es fundamental continuar investigando para comprender mejor cómo las diferentes cepas y dosis pueden beneficiar a cada individuo de manera personalizada.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.