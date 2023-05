El Kun Agüero intercedió en la pelea entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, figuras de La Nación+, protagonizaron fuertes rumores de enfrentamiento. La pelea se habría iniciado cuando Viale supuestamente le habría bajado un invitado a Feinmann.

Las especulaciones aumentaron el martes, cuando no realizaron el tradicional «pase» entre los programas que conducen. Ayer en América, Viale negó rotundamente una pelea con Feinmann.

«Lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo», dijo el periodista.

«No hay pelea, no inventen nada, está todo bien. No hay número uno, no hay número dos. No me interesa, sólo me interesa que el programa mida bien para que la gente se interese», agregó Viale.

«Puterío, no. No me gusta, yo trabajo todos los días. Me levanto, vengo acá, yo aprendí eso de mi viejo. Nunca van a encontrar de mi faltarle el respeto a nadie, mucho menos a Eduardo», sentenció.

Jonatan Viale contra Eduardo Feinmann: intercedió el Kun Agüero

Ayer, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann volvieron a realizar el pase en La Nación+. El mismo Viale reveló que Sergio «Kun» Agüero intercedió entre ambos para calmar los ánimos.

«No sé, estaba buscando los palos de golf y apareció ahí, tuvimos una charla muy linda con el Kun Agüero», reconoció Eduardo, y su colega agregó: «Nos reconcilió él«.

«El Kun es un tipo bárbaro, nos ve, nos sigue, sabe lo que hacemos y creo que lo vamos a tener en un pase. Por lo menos a eso se comprometió, espero que tenga palabra», agregó Eduardo.