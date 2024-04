El legado de los Beatles: los hijos de John Lennon y Paul McCartney lanzaron una canción juntos

James McCartney, hijo de Paul McCartney regresó a su carrera musical y sorprendió a sus seguidores con una increíble colaboración. Junto al hijo menor John Lennon, Sean, compusieron una canción que ya fue lanzada.

A través de sus redes sociales, James comunicó que finalmente se publicó su nueva canción en colaboración con Sean Lennon, hijo del recordado músico y Yoko Ono. “Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción coescrita por mi buen amigo Sean Ono Lennon”, expresó.

La muestra musical titulada «Primrose Hill» descrita somo una melodía acústica suave, explora los recuerdos compartidos en el famoso lugar de Londres del mismo nombre, conocido por ser un punto de encuentro popular. Los fanáticos tras el lanzamiento no tardaron en brindar sus buenas criticas a la increíble colaboración del legado Beatles.

'Primrose Hill' is here! Today I am so very excited to share my latest song co-written by my good friend @seanonolennon . With the release of this song it feels like we're really getting the ball rolling and I am so excited to continue to share music with you. pic.twitter.com/TdZZnRBPrm