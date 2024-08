El particular pedido que Javier Milei le habría hecho a Fátima Florez: «Es una bomba»

El particular pedido que Javier Milei le habría hecho a Fátima Florez.

Marcela Tauro contó en Intrusos, el programa de América TV, el particular pedido que le habría hecho Javier Milei a Fátima Florez. La imitadora y el actual presidente habían terminado en abril de este año su relación sentimental. “Decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”, había dicho Milei en su momento.

El particular pedido de Javier Milei a Fátima Flórez

«Fátima hizo un show el viernes a la noche a Uruguay. En el viaje, llamado telefónico«, comenzó relatando Marcela Tauro en Intrusos, el programa de América TV y siguió: «Alguien le pidió ‘no me imites más’. Era un hombre que estuvo vinculado a ella. Obviamente van a negar esta información».

«Estamos hablando de Javier Milei«, confirmó la panelista sobre el diálogo que habría tenido el presidente con su expareja para pedirle que no lo imite más en sus espectáculos.

«Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá«, detalló Tauro sobre el motivo por el cual Fátima no lo habría imitado en su última presentación en el vecino país. «Es una bomba», exclamó Guido Zaffora, compañero de Marcela en el programa de televisión.

Fátima Florez y el supuesto pedido de Javier Milei

Instalada la polémica, Fátima Florez negó lo dicho por Marcela Tauro y confirmó que seguirá con la imitación a Javier Milei. «Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo», le dijo la imitadora a Primicias Ya.

En la actualidad Javier Milei mantiene un romance con Amalia «Yuyito» González mientras que la humorista continúa con su trabajo y se muestra sin compromisos sentimentales.