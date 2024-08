Fátima Florez, enojada, habló sobre Javier Milei y Yuyito González: «No tengo por qué contestar eso»

Tras casi 10 meses de relación, el presidente Javier Milei y la comediante Fátima Florez anunciaron su separación en abril de este año. El anuncio lo hizo el mandatario mediante su cuenta de X (Twitter) con un comunicado, donde aclaró que la relación concluyó por los compromisos laborales de ambos que los llevó a «vivir separados, imposibilitando la relación de pareja«. A cuatro meses de ponerle fin a la relación, el presidente comenzó un noviazgo con Amalia «Yuyito» González y Florez fue consultada al respecto.

Fátima Florez se mostró incómoda cuando le preguntaron por Milei: «Yo tengo las cosas muy claras»

La comediante e imitadora Fátima Florez habló con Intrusos y fue consultada por la nueva relación de su expareja. El periodista Pablo Layus le preguntó si sus recientes problemas de salud tuvo que ver con el anunció del noviazgo entre la vedette y su exnovio.

«Pasa que algunos mal pensados dijeron ‘justo le dolió la panza el fin de semana que se conoció que Milei salió con Yuyito» dijo Layus y Fátima se limitó a responder: «No, nada que ver». ¿Cómo te tomó la noticia?» consultó el movilero. «No, nada. Me tomo una gaseosa ahora» contestó visiblemente incómoda la comediante.

Además, Pablo le recordó que Milei visitó el programa de Yuyito cuando aún estaba en pareja con ella. En dicho programa se los dio «coqueteando». «Hoy con el diario del lunes, ¿Cómo tomas ese momento?» consultó.

«No es una pregunta que me tengas que hacer a mí. Yo no necesito ningún diario del lunes. Yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto. Esto se lo tendrás que preguntar a otra gente» contestó, visiblemente enojada. «No voy a contestar más nada. Soy súper cuidadosa de mi vida privada» agregó.

Con respecto al nuevo espectáculo que llevará a cabo en Mar del Plata y Carlos Paz, Pablo preguntó si Yuyito sería imitada en el show, por lo que Fátima se limitó a decir: «No todo el mundo es imitable«.