El particular reclamo de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

A más de un año del trasplante de hígado que le salvó la vida, Soledad Aquino se reencontró públicamente con Marcelo Tinelli en la pista de Canta Conmigo Ahora, el reality que se emite por El Trece. Allí Candelaria, una de las hijas que tienen en común, es jurado. «Sole un día tiene que venir como jurado, fue cantante flamenca, bailarina flamenca. Cande, invítela a mamá», planteó el conductor.

Su hija rápidamente le siguió la corriente: «Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo». Y advirtió: «Sabe mucho mamá, de flamenco, de todo. Es picante, igual«. Ante la atenta mirada de Soledad, Tinelli hizo un pícaro comentario, haciendo referencia a los años que estuvieron en pareja. «Ya la conozco. Es como que me digas que la camiseta de San Lorenzo es azul y roja», dijo y provocó la risa de «Lelé».

Por su parte, Soledad recordó uno de los tantos gestos que Marcelo tuvo para con ella cuando estaba mal de salud. «No sé cómo las enfermeras no se iban cuando me cantaba. Me hacía serenatas que estaban muy buenas, las escuché después», reveló, en referencia a su larga internación a raíz de una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno y luego, por la recuperación del trasplante.

Con información de NA