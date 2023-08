El sorpresivo gesto de Pampita a Nicole Neumann en redes sociales

El histórico enfrentamiento entre Pampita y Nicole Neumann parece haber quedado en el tiempo. Juariu fue la encargada de sorprender a los seguidores al descubrir un inusual gesto.

La influencer compartió una captura de pantalla que llamó la atención de absolutamente todos en Instagram.

La pelea entre las modelos parece haber llegado a su fin ya que Juariu compartió el llamativo like de Pampita a una publicación de Nicole Neumann en su feed.

La pícara historia de Juariu fue acompañada por el tema musical Friends will be friends de Queen, haciendo referencia al gesto buena onda de Pampita hacia Nicole.

En la publicación original, Nicole se muestra junto a su futuro marido, el piloto Manu Urcera, en la nieve.

La rivalidad entre las modelos dataría de cuando compartían pasarela. Según se dijo Pampita habría empujado a Nicole un par de veces en el saludo final para ganar espacio. Esa actitud habría sido el puntapié inicial para una pelea que ya lleva varios años.

«Muqui», el apodo que Nicole Neumann le habría puesto a Pampita

En sus inicios como modelo, a Pampita despectivamente la apodaban «Muqui». La apuntada por ese apodo siempre fue Nicole Neumann quien nunca aclaró si realmente había sido ella quien le había puesto ese sobrenombre.

“Siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien como ‘mucama’. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno”, había dicho Julieta Prandi, otra de las apuntadas por el apodo a Pampita.