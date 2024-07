El tremendo descargo de Catherine Fulop luego del triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó como presidente electo de Venezuela a Nicolás Maduro. En ese contexto, Catherine Fulop se mostró apenada por los resultados electorales y utilizó las redes sociales para realizar un contundente descargo.

Qué dijo Catherine Fulop del triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela

«Estoy destruida emocionalmente y físicamente un poquito porque acá todos se enfermaron después del casamiento», comenzó su descargo Catherine Fulop, al hablar del triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela.

«Estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene la esperanza– porque la esperanza es lo último que se pierde- pero es como que yo decía ‘nos van a dar otro coñazo en el corazón’. Teníamos mucha esperanza de salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste», agregó Fulop en su cuenta de Instagram.

«No hablo de política- continuó en su red social– Muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mi no me sirvió de nada, todo lo contrario, y en este escenario que se da hoy menos. Acá estoy mi Venezuela, contigo y con toda mi gente«, añadió.

«Ojalá se pueda comprobar quien es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó Maduro, bueno, chevere, si ganó María Corina, bueno… por favor», cerró.

Javier Milei denunció fraude en las elecciones de Venezuela

El Gobierno de Javier Milei, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció «fraude» en las elecciones de Venezuela, en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor. Adorni insistió en la necesidad de «transparencia».

Durante su conferencia de prensa, Adorni instó a los líderes regionales a pronunciarse sobre las irregularidades observadas. «No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales que no sean títeres del régimen chavista», afirmó tajantemente.

«Apelamos a que todos los presidentes se pronuncien en contra de la aberración que ocurrió en Venezuela», siguió el portavoz. Además, repudió que el mandatario venezolano se tome el «atrevimiento» de insultar a Javier Milei.