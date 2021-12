El llanto desconsolado de Fulop al recordar a su familia de Venezuela

Anoche los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que preparar un plato que a ellos les gusta comer en su cumpleaños. En ese contexto, Catherine Fulop contó que su abuelo cocinó para el ejército húngaro durante la Primera Guerra Mundial. Además, se refirió a su papá y se emocionó hasta las lágrimas al mencionar a su mamá, que vive en Venezuela.

Así, la actriz eligió un postre que le preparaba su padre cuando ella era pequeña: una torta tres leches. Damián Betular, al iniciar el recorrido por las estaciones, fue el primero en conocer la historia familiar de Cathy.

Fulop reveló que la receta no era de ella sino que estaba en su familia desde hacía mucho tiempo. “Mi abuelo, que era húngaro, fue pastelero durante la Primera Guerra Mundial y cocinó para el ejército de su país”, reveló.

Betular se detuvo y continuó escuchando. Acto seguido la actriz detalló que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, a su abuelo lo trasladaron a Colombia y ahí le enseñó a su hijo a cocinar. Tiempo después, el padre de Catherine instaló en Venezuela, donde nació ella. Aquellos recuerdos hicieron emocionar a Fulop y recibió el abrazo del jurado.

Cuando llegó el turno de presentación del plato ante el jurado, Fulop explicó nuevamente la historia de su familia. Allí, no pudo contener el llanto. “Desde que migré de mi país, esas fechas (los cumpleaños) no fueron iguales nunca más, porque ya no lo celebrábamos en la casa de mi mamá y rodeada de mis hermanos. Quiero que la vida me devuelva el deseo de volver a verla“.

Mientras sus compañeros se emocionaron al escucharla, la actriz concluyó: “Por la situación de mi país, al emigrar y tener una opinión, eso me ha impedido entrar a mi país”.