«Envidiosa» tiene una nueva promo que revive uno de los primeros videos virales de Argentina

“Envidiosa”, la nueva serie protagonizada por Griselda Siciliani, está arrasando en la plataforma Netflix y se mantiene entre ‘Las 10 series más populares en Argentina’ desde su estreno el pasado 18 de septiembre. Como es de costumbre, el popular sitio de streaming promocionó su nuevo proyecto con un ingenioso video en sus redes sociales que revivió uno de los primeros videos virales argentinos.

¿Quién es Rocío Linares y cómo es la nueva promo?

Rocío Linares, una mujer que fue abandonada por su novio en una ‘carta’ escrita en una servilleta a dos meses de su casamiento, se volvió viral al contestarle la carta con un video en YouTube. Ahora, a 12 años del original, Netflix reversionó la respuesta de Linares a su novio y lo comparó con la nueva serie de Griselda Siciliani.

Cómo le ocurrió en el 2012, a Rocío le llegó una nueva carta escrita en una servilleta de parte de Matías Galetto, su ex pareja. “Hola, para los que no me conocen mi nombre es Rocío Linares y hoy me levanté y me llegó esto. ‘Rocío tanto tiempo. Espero que sigas luminosa y alineada, como siempre. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros y aunque el tiempo, dicen, borra todo, aún me duele. Lo nuestro fue un cierre precoz’”, comenzó el video.

“’Tenés que saber que después de tantos años no dejé nunca de quererte. Espero algún día puedas perdonar a este hombre impulsivo. Me caíste siempre re bien. Posdata: la escribí en una servilleta por los viejos tiempos. Espera tu respuesta, de corazón Matus‘”, continuó leyendo la carta.

[URGENTE] 🚨 12 años después, Rocío Linares reaparece para responder una nueva ""carta"" de Matías Galetto. Vicky, ¿ves que los tipos tóxicos no existen solo en Envidiosa?💅🏻 pic.twitter.com/nzrc9nlANQ — CheNetflix (@CheNetflix) September 23, 2024

Luego de releer la carta agregando lo que pensaba tras cada oración leída, finalmente Rocío le contesto a Galetto: “Acá tenés mi respuesta. Vos venís ahora después de que yo ya te olvidé, a pedir mi perdón, a redimir de la culpa de los cielos. Te voy contando una cosa Matías, Dios es mujer y no dejan entrar a los boludos como vos. ¿Sabes que me encantaría? Que se te inflame la próstata del tamaño de un boniato y no te puedas sentar, y que hagas tantos viajes de ayahuasca, que el alma se te salga del cuerpo y no vuelva”, respondió contundente.

“Sos un perverso hijo de puta Matías. A los tipos como vos habría que pegarles un cartelito acá en la cabeza, como una alarma, para que las minas como yo no nos enfermemos el corazón una y otra vez con tipos como vos. Doce años Matías, estoy por cumplir 40 años y estoy igual que Vicky, la piba de la serie ‘Envidiosa’, que si podes maratoneatela. Diez años con un tipo para que el pajero se vaya con la primera pendeja que se cruza. Todos los tóxicos pegoteándote como si tuviéramos un imán, toda nuestras amigas se casan, tienen hijos, la casa ideal, el viaje de sus vidas. ¿Matías sabes qué? Al final tus amigos tenían razón. Qué bien que hiciste en irte a tiempo”, finalizó.

El video original de Rocío Linares a Matías Galetto

La respuesta de Rocío a Matías se convirtió en uno de los primeros videos virales en nuestro país, pero lo que muchos no saben es que en realidad se trató de una campaña publicitaria para una serie online que contaba a Rocío como protagonista.

El video con la respuesta de Matías Galetto a Rocío Linares

En el mismo canal de YouTube, ‘Matías Galetto’ subió su propio video respuesta contando su versión de los hechos. Hoy en día, el video original cuenta con 5,2 millones de visitas.