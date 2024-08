Lo que llega en septiembre a Netflix, Disney+, Max y Prime Video

Como el mar, Disney+

Miércoles 4 de septiembre

«Como el mar» es un drama familiar conmovedor que sigue la historia de Azul (Zoe Hochbaum) y Paula (Sofía Gala Castiglione) quienes acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia, cuando se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay. En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de Tía Mecha (Carmen Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron.

‘Cómo cazar a un monstruo’, Prime Video

6 de septiembre

Trabajo documental creado por Carles Tamayo, conocido youtuber y cineasta que estrenará este trabajo sobre un hombre condenado a más de 20 años de cárcel por abusos sexuales a menores que le pidió al propio Tamayo, al que conocía desde su infancia, que hiciera un documental para limpiar su imagen. Pero no fue así.

“Como muchos sabéis, en diciembre del 2021 me llamó Lluís Gros, un viejo conocido de mi infancia en El Masnou. Lluís, quien regentaba el cine de mi pueblo y solía proyectar los cortos que hacía de niño, había sido condenado a 24 años de prisión por abusar a menores. En esta llamada, afirmando ser inocente, me pidió que investigara su caso. Y así lo hice. Acepté tras ver como, habiendo una sentencia firme y conociendo a algunos de los afectados, el delincuente no entraba en la cárcel”, contó Tamayo. “Tras meses de convivencia, y una minuciosa investigación, conseguimos encontrar otros muchos delitos de Lluís, filmar como seguía en contacto con menores, cómo estaba preparando un plan de fuga del país y más barbaridades…

Los Chávez, Disney+

Miércoles 11 de septiembre

Estrena con todos los episodios disponibles

Los Chávez muestra el día a día de la vida de Julio César Chávez en Tijuana y el desafío por buscar mantener unida a su familia dispersa entre Culiacán, Ciudad de México y Los Ángeles. A través de la perspectiva de “El campeón”, se revelan las complejidades de las relaciones familiares, marcadas por la distancia emocional y los resentimientos acumulados por una vida de adicciones. La hija de Julio, Nicole, intenta reunir a la familia mediante un juego en el que propondrán sus deseos y es Myriam, la esposa de Julio, quien lo inaugura, desafiando a su marido a enfrentar sus inseguridades. La serie presenta momentos emotivos y divertidos, mientras Julio lucha por reconciliarse con sus hijos Omar y Junior.

Ángel Di María: romper la pared, Netflix

12 de septiembre

Documental. Un relato íntimo de la vida y carrera del futbolista rosarino que conquistó y emocionó a todo un país. El documental tiene los testimonios de Lionel Messi, Emiliano «Dibu» Martínez, Neymar Jr., entre otros; el director técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni, además de su esposa Jorgelina Cardoso, y sus padres Miguel Di María y Diana Hernández.

Son tres episodios que narran desde su modesta infancia e inicios en Rosario Central hasta alcanzar el éxito internacional en clubes europeos como el Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus.

Envidiosa, Netflix

18 de septiembre

Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, sigue a Vicky, una mujer cerca de cumplir 40, que siente envidia y sufre cada vez que sus amigas se casan antes que ella. En este contexto, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan, o lo deja. Nada resulta según sus planes y tendrá que rearmar su vida.

Producida por Adrián Suar, con guion de Carolina Aguirre y dirección de Gabriel Medina, el elenco lo completan Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa y Violeta Urtizberea. También participan Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Martín Garabal, Lorena Vega, Susana Pampin, Leonora Balcarce y Adrián Lackerman.

Agatha: En Todas Partes, Disney +

Miércoles 18 de septiembre

Estreno de los primeros dos episodios. Luego, nuevos episodios todos los miércoles: 22 hs Argentina

La nueva serie de Marvel Television, Agatha: En Todas Partes, se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades. En Agatha: En Todas Partes, la infame Agatha Harkness se encuentra deprimida y sin sus poderes después de que un sospechoso adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando él ruega que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a la bruja con lo que le haga falta. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente reúnen un aquelarre desesperado, y parten hacia el Sendero.

Only Murders in the Building Temporada 4, Disney +

Nuevos episodios todos los martes

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles (Steve Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

El pinguüino, Max

19 de septiembre

El Pingüino ha aparecido en las películas de Batman. En la última, «The Batman», apareció encarnado por el actor Colin Farrell, y se mostraba como un mafioso de poca monta pero que controlaba el local en el que transcurría buena parte del filme, The Iceberg. Como villano secundario, tuvo sus momentos de lucimiento, pero ahora tendrá todas las cámaras en «se echaba en falta una historia algo más elaborada para conocer a fondo al personaje. Y eso es precisamente lo que tratará de subsanar «El pingüino», la producción que se estrena en Max.

“Es oscura; eso es lo que puedo decirte de ella. Es muy oscura. Es muy fuerte, creo, y sin duda lo fue. Lo que no quiere decir que no me divirtiera, me lo pasé genial haciéndola. Es increíblemente violenta. Es el ascenso de un hombre a lo que siempre ha soñado habitar, que es un cierto poder o estatus social”, contó Farrell sobre la serie que viene.