Escándalo: William Levy dejó embarazada a su amante y le habría pedido que aborte

William Levy es un galán internacional de telenovelas. Si bien participó en varias producciones internacionales, alcanzó la fama mundial con su personaje en la nueva versión de «Café con aroma de mujer», que enamoró a todas las que lo vieron en acción.

Si bien es uno de los galanes más codiciados, William siempre se mostró como un hombre familiero y enamorado de su esposa, Elizabeth Gutiérrez, a quien conoció cuando ambos formaban parte de un reality show. En 2006 fueron padres de un hijo y en 2010 de una hija.

Pero en los últimos días esta historia llegó a su fin cuando ella lo encontró con otra mujer en su casa y todo el escándalo quedó registrado en un video policial en el cual Gutiérrez acusó al actor cubano de haber empujado a la hija de ambos para que no viera la situación. Cansada de las infidelidades, Elizabeth optó por separarse del actor.

Según le dijo a sus allegados, ya lo había descubierto con otra mujer en 2022. Sería una bella joven con quien mantuvo una relación de cuatro meses en Tenerife.

«Es una chica de Tenerife. Todo pasó mientras él estaba rodando ‘Montecristo’. Se conocieron en una discoteca de Madrid, me llegó la información por parte de ella. Vi los chats que se habían mandado y comprobé que era el teléfono de él», detalló un periodista mexicano en el programa Chisme No Like.

La decisión de William Levy

La relación duró cerca de tres o cuatro meses…mientras él está en España. Ella se va a Tenerife porque él sigue allí con el rodaje. Están juntos hasta el día 28 de agosto, siendo un día después cuando era el cumpleaños de William. Ahí termina todo porque ella se hace un test de embarazo, le dice que está embarazada y la bloquea en Instagram. La bloquea por Facebook, por WhatsApp….Ya no puede contactar con él. Se presenta en el rodaje y la dejan fuera», aseguraron.

La historia habría terminado de la peor manera para la joven: «Es un asistente de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que se vaya a una clínica. Ella aborta y ahora está en problemas de depresión. Ella es guapísima, pero súper discreta».

Elizabeth ya no aguantó más y optó por separarse, a pesar de que el galán es el amor de su vida: «Siempre aposté por mi relación. No era un secreto que fue el amor de mi vida».