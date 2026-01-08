“Exageraron”: la novia de Martín Demichelis negó su escandalosa pelea en Punta del Este

El ex técnico de River Martín Demichelis protagonizó un escándalo luego de que se dieran a conocer imágenes que registran un tenso episodio con su actual pareja, Micaela, durante una jornada en Punta del Este.

Según explicaron los conductores Matías Vázquez y Pampito, la pareja se encontraba almorzando en el balneario Susana Beach, cuando se habría desatado una discusión que fue escalando hasta convertirse en una escena de fuerte tensión. La primicia del tenso momento fue de Puro Show (El Trece).

Martín Demichelis quedó en el centro de la polémica, pero su pareja negó violencia y habló de exageración mediática

En medio del escándalo por la actitud del ex futbolista, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Micaela Benítez a través de Instagram para pedirle una declaración sobre la pelea que protagonizaron en el estacionamiento del balneario.

Lejos de alimentar las teorías que circularon en las últimas horas, la joven de Olivos negó una separación o conflicto con su pareja: “Están exagerando. Estamos superbién”, declaró.

“Te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, expresó Micaela en un mensaje que difundieron en A la tarde (América TV).

En la misma línea, no quiso dar datos sobre el origen de la pelea: “El tema es privado y queda entre nosotros. Por eso nos fuimos a hablar al auto”, cerró contundente.