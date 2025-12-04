La confesión de Ian Lucas que alimenta rumores de un romance con Eva Anderson

Los participantes de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson e Ian Lucas, enfrentaron las versiones de un naciente romance entre ellos y, sin negar ni afirmar nada, volvieron a alimentar los rumores de un vínculo juntos.

Evangelina Anderson e Ian Lucas alimentan rumores de romance: “Hoy nos vamos a cenar”

La “pareja” fue vista muy cerca y “a los besos” en un boliche de Costanera.

A la salida del evento de Los Personajes del Año, el periodista Nahuel Saá fue al grano con su pregunta a la modelo: “¿Estás saliendo con Ian Lucas? ¿Saldrías con alguien de esa edad?«.

“¿Pero vos qué edad te pensás que tengo?”, retrucó ella antes de irse en manejando, dejando sin responder la pregunta.

Por otra parte, el youtuber no escapó al hablar de los rumores en un móvil con A la Tarde (América TV) el miércoles pasado: «Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido”.

Consultado sobre si tiene problemas con las versiones que indican que está en pareja con la botinera, dijo: “No, la verdad no nos molesta… Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”.

Y cerró revelando que comparten salidas grupales e íntimas: “Hoy nos vamos a cenar”.