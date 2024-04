¿Fátima Florez es celosa? Norberto Marcos contó la verdad

Después de que Javier Milei haga pública su separación de Fátima Flórez, Norberto Marcos fue consultado sobre si la humorista era una novia celosa. El hombre lejos de dudar, respondió de manera contundente sobre cómo es ella.

Respecto a la sorpresiva separación de la famosa pareja, respondió: «Estoy bien. No me modifica en nada. Lo siento por ella porque era una apuesta… Ella estaba enamorada».

Cuándo le consultaron sobre la posibilidad de volver con ella, respondió: «Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo en su momento. El séquito que apartó a Fátima de mi vida sigue estando y no tiene nada que ver con el Presidente».

«Se dicen muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No sé cómo pueden tener tanta imaginación para inventar cosas. No hablé con ella y no tuve conversación con Fátima», aseguró sin vueltas Norberto Marcos.

Respecto a quienes indicaban que la humorista era celosa, Norberto Marcos en declaraciones al programa Intrusos: “Fátima no es celosa. Estaba en una relación nueva y hay otros sentimientos».

Afirman que Fátima Florez «extraña» a su ex Norberto Marcos

Después de que Javier Milei anunciara la ruptura de su relación con la artista, hubo muchas especulaciones sobre los motivos. En ese contexto desde el programa Socios del Espectáculos detallaron un acercamiento entre el productor artístico y la humorista, que tuvieron una relación de 20 años juntos.

«Fátima lo extraña. No sólo lo extraña como pareja sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Por lo cual, Guillermo Marín, te voy avisando que Fátima tiene ganas de seguir trabajando con él. Fátima entabló nuevamente diálogo con Norberto, la semana que viene ella vuelve a Buenos Aires y, seguramente, va a haber un encuentro«, agregó la periodista.

«Te voy a agregar un dato más. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto«, cerró Duré, al lanzar la bomba.