Fátima Florez habló del supuesto pedido que le hizo Javier Milei

Marcela Tauro había contado en el programa Intrusos, América TV, cuál fue el firme pedido que le hizo Javier Milei a Fátima Florez en las últimas horas. Tras esa noticia, la propia Fátima salió a aclarar las versiones que circulaban.

El descargo de Fátima Florez

Fátima viajó a Las Vegas para realizar presentaciones de su espectáculo y, en diálogo con PrimiciasYa, negó de manera tajante la versión que circuló sobre el pedido de Milei.

«Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo», aseguró Florez ante la consulta de Primicias Ya

Lo que había contado Marcela Tauro

«Fátima hizo un show el viernes a la noche a Uruguay. En el viaje, llamado telefónico«, comenzó la periodista su picante información.

Y continuó: «Alguien le pidió: ‘no me imites más’. Era un hombre que estuvo vinculado a ella. Obviamente van a negar esta información».

«Estamos hablando de Javier Milei», indicó la panelista sobre el diálogo que habría tenido el presidente con su ex pareja para pedirle que no lo imite más en sus espectáculos.

«Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá», detalló Marcela Tauro sobre el por qué Fátima no lo habría imitado en su última presentación en Uruguay. «Es una bomba», exclamó Guido Zaffora ante la información.