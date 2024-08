Flor Peña habló tras la supuesta vinculación con Alberto Fernández: «no hay ni video ni foto, no hay nada»

Florencia Peña se convirtió en tendencia en la red social X (anteriormente Twitter), después de que circularan versiones que la vinculaban en un video comprometedor con el expresidente Alberto Fernández. Ante el revuelo generado, la actriz decidió romper el silencio y aclarar la situación en una entrevista radial con Urbana.

Cómo se enteró Flor Peña de su vinculación con el expresidente

Durante la entrevista, Peña fue categórica al desmentir la existencia de cualquier material comprometedor relacionado con ella y el exmandatario. «No hay ningún video mío que vaya a salir, no hay ni video ni foto, no hay nada», afirmó la actriz. «Soy una persona honesta y no tengo por qué esconderme».

Flor Peña explicó que las especulaciones comenzaron después de que asistiera al teatro Coliseo. Tras salir del teatro, recibió la noticia de que era tendencia en Twitter debido a su supuesto vínculo con Fernández. «Me llamaron y me dijeron que soy TT en Twitter por lo de Alberto, por tu visita», relató.

Florencia Peña sobre su reunión con Alberto Fernández en Olivos en pandemia: “La única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete. La campaña de misoginia fue feroz”. https://t.co/ma6iRNrEjd pic.twitter.com/sxjq43jh6t — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 12, 2024

En respuesta a los rumores, aseguró: «El que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión». Además, aclaró que los rumores que involucran un video comprometedor no tienen fundamento y que todo está basado en un malentendido de hace tres años.

«Mi vida sigue», expresó Flor Peña, quien además admitió que se encuentra en un «momento muy alto»

La actriz también aprovechó para expresar su descontento con la situación. «Mi vida sigue. Estoy en un momento muy alto, personal, familiar, hermoso, y además en un alto momento profesional. De repente, me encuentro con esta especie de balde de mier… que me tiran desde un lugar que no comprendo», comentó Peña, visiblemente afectada por la difusión de falsos rumores.

La polémica surge en un contexto delicado para el expresidente Alberto Fernández, quien se encuentra bajo investigación por corrupción debido a manejos irregulares con contratos de seguros del Estado. Además, su exesposa Fabiola Yañez lo denunció por maltrato y se filtraron videos de él con Tamara Pettinato.

Florencia Peña cerró la entrevista enfatizando que no hay ningún video comprometedor que pueda afectar su imagen o la de Fernández. «Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video», sentenció.