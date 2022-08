Flor Peña reveló por qué rechazó una invitación de Cristian Castro: sus anécdotas con Marley

La actriz y conductora Florencia Peña reveló tres anécdotas que tuvo con tres estrellas mundiales de la música. Se trató de experiencias con David Bisbal, Cristian Castro y Luis Miguel. Estuvo vinculado Marley.

Durante el programa Podemos Hablar, dijo que el conductor de La Voz Argentina siempre intentaba levantarle el ánimo, y que ocurrieron después de su matrimonio fallido con Mariano Otero.

En la primera, Marley le hizo una broma y le dijo que David Bisbal la quería conocer. Contó que sin dudarlo aceptó ir a la habitación del músico pero luego se enteró que era un chiste de su amigo.

“Vos estás jugando con mi necesidad’”, reveló Peña que le dijo a Marley, además de que se molestó.

Tras ese episodio, luego ocurrió otro, en este caso vinculado con Cristian Castro. En el programa televisivo relató que Marley le comunicó que el cantante mexicano deseaba conocerla, pero que tras lo anterior, ya no creía en su colega. Sin embargo, el artista luego la llamó.

“Me lo perdí, pero igual a Cristian Castro no le hubiera entrado”, dijo.

Cena con Luis Miguel

En la emisión del programa, el conductor Andy Kusnetzoff le pidió que contara cuando con Marley cenaron junto a Luis Migue: “Nosotros nos reímos a carcajadas. Yo me quedé sentada y escucho que Marley va a hablarlo para convencerlo que no me eche. Al final no me echaron, porque escuchaba que Marley le decía que yo estaba mal”, narró ante el resto de los invitados.

“Me quedé, pero con la peor de las ondas. Pidió comida que no me gustara, no sabía de qué hablarle ya”, reveló.